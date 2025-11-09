Ehe von Promi-Wirt Ugo Crocamo kaputt: Sie hat schon einen Neuen

Am Wochenende machte Melanie Fischer-Crocamo ihre neue Beziehung öffentlich. Sie liebt Großbäcker Willi Ihle. Die Ehe mit dem Münchner Promi-Ugo Crocamo ist bereits seit vielen Monaten kaputt...

Nach vier Jahren Ehe: Ugo Crocamo gibt die Trennung von seiner Melli bekannt

Die Frau von Promi-Wirt Ugo Crocamo (54) hat ihr Herz neu verschenkt – an den Augsburger Großbäcker Willi Ihle (56). Beim 51. Augsburger Presseball am Samstag tanzten und küssten sich Melanie Fischer-Crocamo (46) und Ihle ganz offen.

Denn noch vor kurzem galt sie als die große Liebe von Münchens Pizza-König. Zusammen bauten Melanie und Ugo Crocamo über Jahre hinweg ein echtes Gastro-Imperium auf: H’ugo’s in München, Grünwald, Kitzbühel und Starnberg, das legendäre Tambosi und die Wein-Bar Löwengrube tragen ihre Handschrift. Erst vor vier Jahren hatten die beiden nach 13 Jahren Beziehung geheiratet.

Doch die große Liebe ist Geschichte. Ugo Crocamo sagt der "tz": "Schon Ende 2023. Irgendwas ist schiefgelaufen, wir haben uns entfremdet – vielleicht war es auch einfach die viele Arbeit." Und so konnte Melanie am Samstagabend unbeschwert durchs Ballsaallicht tanzen. "Es ist alles gut", so Ugo Crocamo entspannt. "Ich freue mich für sie, dass sie wieder einen Partner gefunden hat."

So sieht Liebe aus: Melanie Fischer knutscht Willi Ihle © API/Manuel Tilgner

Melanie Fischer-Crocamo arbeitet weiter im Unternehmen. Sie bleibt als Geschäftsführerin an Bord, leitet das Büro – und das offenbar ganz ohne Drama.