Ehe am Ende? Dominic West gesteht Gefühle für Co-Star Lily James

Schauspieler Dominic West soll seiner Ehefrau seine Gefühle für Co-Star Lily James gestanden haben. "Die Ehe ist so gut wie vorbei", verrät eine Quelle.

Der verheiratete Dominic West (51, ) scheint aus seinen Gefühlen zu Co-Star Lily James (31, "Cinderella") nicht länger ein Geheimnis zu machen. , habe der Schauspieler seiner Ehefrau Catherine FitzGerald (49) reinen Wein eingeschenkt. Die irische Landschaftsdesignerin, mit der West seit 2010 verheiratet ist und vier Kinder hat, habe demnach ihr nahestehenden Personen erzählt, "dass Dominic zugegeben hat, Gefühle für Lily zu haben".

Mitte Oktober waren Bilder von West und James in Rom aufgetaucht, die sie sehr vertraut miteinander zeigen. Auch Küsse wurden ausgetauscht. "Zuerst schien es, als wäre das Ganze nur eine einmalige Sache, aber Catherine hat inzwischen gesagt, es sei offensichtlich geworden, dass es mehr als das war", wird der Insider von der Zeitung zitiert. Die Situation sei für die 49-Jährige "demütigend" und sie fordere von West, "das Durcheinander aufzuräumen, das entstanden ist". Ein Happy End scheint es für das Paar allerdings nicht zu geben: "Die Ehe ist so gut wie vorbei", soll Catherine FitzGerald ihren Freunden gesagt haben.

West beteuerte zuletzt: "Unsere Ehe ist stark"

Dominic West und Lily James lernten sich am Set des kommenden BBC-Dramas "The Pursuit Of Love" kennen. Über die Liebesgerüchte äußerte sich bislang keiner von ihnen öffentlich. Stattdessen hatte West der Presse zuletzt Bilder zukommen lassen, auf denen er eng umschlungen mit seiner Ehefrau zu sehen ist. Dazu schrieb er: "Unsere Ehe ist stark und wir sind auf jeden Fall noch zusammen." Co-Star James trennte sich Anfang des Jahres nach einer fünfjährigen On-/Off-Beziehung von -Star Matt Smith (38).