Edle Gartenparty in München: Promis feiern mit Hollywoodstars

PR-Lady Annette Zierer feiert ihr 25-jähriges Jubiläum- und versammelt hochkarätige Prominenz mitten in München. Neben TV-VIPs war auch ein waschechter Star aus Hollywood angereist: Ralf Moeller.

Montag, kurz nach 18 Uhr, ein idyllischer Garten im exklusiven Münchner Stadtteil Bogenhausen – und mittendrin "Gladiator"-Star Ralf Moeller (67). Der Grund, dass der Hollywood-Star, der mit seinen stattlichen 1,97 Metern die übrigen Gäste überragt, extra zwei Tage früher als ursprünglich geplant von Los Angeles nach München reiste: eine Frau. Genauer gesagt die Frau, der die Promis vertrauen. PR-Lady Annette Zierer hat Grund zu feiern: Seit 25 Jahren führt sie die erfolgreiche PR-Agentur Zierer Communications.

Arnold Schwarzenegger schickt persönliche Grußbotschaft

An ihrer Seite, seit der ersten Stunde: Welt-Stars wie Arnold Schwarzenegger (79, "Terminator") oder Sylvester Stallone. Ersterer ließ es sich nicht nehmen, der Münchnerin und ihrem neuen Juniorpartner Ferdinand Hocker auch selbst per Nachricht zu gratulieren: "I want to congratulate you on your 25 year anniversary. Everyone loves you. Thanks for all your help!" ("Ich will dir zu deinem 25-jährigen Jubiläum gratulieren. Jeder liebt dich. Danke für all deine Hilfe!")

Ralf Moeller schwärmt: "Du bist eine ganz tolle Freundin"

Auch Bodybuilding-Star Ralf Moeller findet bei der Jubiläumsfeier warme Worte – und fischt der Gastgeberin bei ihrer Begrüßung kurzerhand das Mikro aus der Hand: "Annette und ich kennen uns schon über 40 Jahre. Du bist eine ganz tolle Freundin geworden. Auf dich ist Verlass und das ist ja nicht immer der Fall", schwärmt der 67-Jährige vor den knapp 60 ausgesuchten Gästen.

Unter ihnen: auch Schauspieler Michael Brandner und Frau Karin, das Moderatoren-Paar Alexandra Polzin und Gerhard Leinauer oder Schauspieler und Musiker Wolfgang Fierek und seine Frau, die Künstlerin Djamila Fierek. Mit Jubiläen kennt sich auch der "Monaco Franze"-Star bestens aus, blickte er heuer doch bereits auf seine 50-jährige Karriere zurück. Und auch weiterhin nach vorne: "Ich gebe keine Ruhe. Und ich lasse mir auch von niemandem sagen, meine Karriere wäre zu Ende", macht Fierek im Gespräch mit der AZ deutlich. "Ich drehe und entwickle stetig neue Stoffe, weil ich es einfach liebe."