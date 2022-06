Edel und sexy zugleich: Jessica Chastain lässt tief blicken

Die richtige Dosis Sexappeal: Mit ihrem schwarz-weißen Jumpsuit war Oscarpreisträgerin Jessica Chastain zweifellos der Blickfang auf dem roten Teppich in London.

Einmal mehr beweist Jessica Chastain (45) Stilgefühl. Die Oscarpreisträgerin ist am Montagabend auf dem roten Teppich beim Launch-Event des neuen Streamingdienstes Paramount+ in London in einem schwarz-weißen Overall mit durchsichtigem Oberteil und tiefem Dekolleté von Designer Zuhair Murad erschienen. Weiße Volants um den V-Ausschnitt und an den Ärmeln verliehen dem sexy Look eine verspielte Note.

Ihre roten Haare, die zu leichten Wellen frisiert waren, legte sich die Schauspielerin über die Schulter. Beim Make-up setzte Chastain auf dunklen Lidschatten und hellroten Lippenstift. Ein paar goldene Ohrstecker werteten das edle Outfit zusätzlich auf.