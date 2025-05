Eddie Murphy und Martin Lawrence: Ihre Kinder haben geheiratet

Die beiden Schauspieler Eddie Murphy und Martin Lawrence sind jetzt eine Familie: Ihre Kinder haben sich das Jawort gegeben. Eric Murphy und Jasmin Lawrence haben in einer privaten Zermonie geheiratet.

Die Kinder zweier Comedy-Legenden haben sich getraut: Eric Murphy (35), Sohn von "Beverly Hills Cop"-Star Eddie Murphy (63), und Jasmin Lawrence (28), Tochter von "Bad Boys"-Ikone Martin Lawrence (59), gaben sich vor rund zwei Wochen in einer intimen Kirchenzeremonie das Jawort.

"Sie sind weggegangen, alle machten große Hochzeitspläne, und dann beschlossen sie, etwas Ruhiges nur für sie beide zu machen", verriet Eddie Murphy über die Hochzeit. Sein Sohn und dessen jetzigen Ehefrau seien nur zu zweit mit einem Pfarrer in der Kirche gewesen. "Es war eine ruhige kleine Sache", berichtete der Schauspieler.

Ab jetzt verwandt mit Martin Lawrence

Eine kleine Bemerkung über den Vater seiner frischgebackenen Schwiegertochter konnte Eddie Murphy sich natürlich auch nicht verkneifen: "Martin muss jetzt nicht für eine große Hochzeit bezahlen", witzelte er. "Wir sind jetzt verwandt!" Die Comedy-Kollegen hatten sich in der Vergangenheit bereits scherzend darüber gestritten, wer für eine mögliche Hochzeit ihrer Kinder aufkommen müsse.

Obwohl die offizielle Trauung bereits stattgefunden hat, denken die Väter des Brautpaares aber immer noch an eine größere Feier. "Ich denke, wir werden eine große Party oder so etwas haben", kündigte Murphy an. Moderatorin Jennifer Hudson scherzte, ob er bei der Feier singen würde - was er kategorisch ablehnte: "Nein, ich singe nicht... Martin wird bei der Hochzeit singen. Ja, das wäre lustig."

Verlobung im November

Eric Murphy und Jasmin Lawrence machten ihre Beziehung 2021 öffentlich. Die beiden hatten sich nicht durch ihre berühmten Väter kennengelernt, sondern durch Jasmins Onkel. Am 27. November 2024 folgte dann der Heiratsantrag: "Wir sind verlobt! Gott hat uns wirklich mit einer Liebe gesegnet, die sich wie Schicksal anfühlt", . Zu teilte das Paar teilte ein Video, das den Moment festhielt, als Eric vor ihr auf die Knie ging.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert