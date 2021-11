Ed Sheeran: "Ich habe eine eindeutig weibliche Seite"

Ed Sheeran hat eine "eindeutig weibliche Seite" an sich. Als Kind habe er deshalb sogar seine Sexualität infrage gestellt.

Ed Sheeran (30) gibt intime Einblicke in seine Kindheit und Jugend. Im sprach der Musiker darüber, dass er früher seine Sexualität infrage stellte. "Ich bin keine enorm männliche Person. Ich habe eine eindeutig weibliche Seite, sodass ich als Kind sogar eine Zeit lange dachte, ich wäre schwul", sagte der "Shivers"-Interpret.

Ed Sheeran: "Ich liebe Britney Spears"

"Ich liebe Musicals, ich liebe Popmusik, ich liebe Britney Spears", führte Sheeran weiter aus. Alles Interessen, die klischeehaft eher Frauen oder homosexuellen Männern zugeordnet werden. Seine männlichsten Eigenschaften seien wohl "Bier trinken und Fußball schauen". Zudem sei er kein Mann, der sich besonders für Autos interessiere.

Seit 2019 ist der Brite mit seiner Jugendliebe Cherry Seaborn (29) verheiratet. 2020 kam die gemeinsame Tochter Lyra Antarctica (1) auf die Welt. Seine Frau setze sich sehr für Frauenrechte ein, so Sheeran. "Sie arbeitet in einem sehr anspruchsvollen Job, in dem sie in ihrem Fachgebiet an der Spitze ist", schwärmte der 30-Jährige.

Tochter Lyra hat seine Männlichkeit verändert

Die Geburt seiner Tochter habe Sheerans Männlichkeit "massiv" verändert. Am Tag nach ihrer Geburt sei er heimgekommen und habe sich ein Spiel der Frauenmannschaft von Tottenham Hotspur angeschaut. "Ich weiß nicht, warum ich Männerfußball schaue, das ist viel besser", stellte er lachend fest.