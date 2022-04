Earth, Wind & Fire: Saxophonist Andrew Woolfolk gestorben

Andrew Woolfolk, langjähriges Mitglied der Kultband Earth, Wind & Fire, ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Das hat der Sänger Philip Bailey mitgeteilt.

Andrew Woolfolk (1950-2022) ist tot. Der US-amerikanische Saxophonist war ein langjähriges Mitglied der Band Earth, Wind & Fire. Woolfolk sei nach langer Krankheit verstorben, teilte Philip Bailey (70), Sänger de Gruppe, . Der Musiker wurde 71 Jahre alt.

"Sein Name war Andrew Paul Woolfolk"

"Ich habe ihn in der Highschool getroffen und wir wurden schnell Freunde und Bandkollegen. Sein Name war Andrew Paul Woolfolk", schreibt Bailey zu einem gemeinsamen Bild. "Wir haben ihn heute verloren, nachdem er mehr als sechs Jahre lang krank war."

Bailey spricht weiter von großartigen, gemeinsamen Erinnerungen. Woolfolk habe viel Talent besessen, sei unter anderem witzig und schlagfertig gewesen. Den Beitrag beschließt der Sänger mit den Worten: "Booski... Wir sehen uns auf der anderen Seite, mein Freund."

Woolfolk kam Anfang der 1970er Jahre zur Band und war mit Unterbrechung Mitglied bis 1993. Zusammen mit den anderen Bandmitgliedern wurde Woolfolk im Jahr 2000 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Während seiner langen Karriere arbeitete er unter anderem auch mit Musikerkollegen wie Phil Collins (71).