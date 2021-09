Dwayne "The Rock" Johnson schwärmt von seinem Doppelgänger

Die Ähnlichkeit zwischen Dwayne Johnson und einem US-Polizisten ist verblüffend. In den sozialen Medien schwärmt "The Rock" von seinem Doppelgänger.

Dwayne "The Rock" Johnson hat seinen Doppelgänger gefunden. Ein US-amerikanischer Polizist sieht dem Hollywoodstar zum Verwechseln ähnlich. Links posiert der ebenfalls muskelbepackte Beamte samt Uniform und Sonnenbrille lässig an ein Fahrzeug gelehnt. Aus etwa dem gleichen Winkel und oberkörperfrei strahlt Johnson auf der rechten Seite in die Kamera.

"Oh verdammt! Wow. Der Typ links ist viel cooler", kommentiert "The Rock" sichtlich amüsiert seinen Beitrag. "Bleib gesund Bruder und danke für deinen Dienst. Eines Tages werden wir zusammen trinken und ich muss all deine 'Rock-Geschichten' hören, weil ich weiß, dass du sie hast!", richtet er sich direkt an seinen Zwilling.

Sein Double fühlt sich "geschmeichelt"

Eric Fields, so der Name des Polizisten, hat im Gespräch mit verraten, dass er schon häufiger als "uneheliches Kind von 'The Rock' und Vin Diesel" bezeichnet wurde. "Das ist schmeichelhaft. Es könnte schlimmere Personen geben, mit denen man verglichen wird", freute er sich.