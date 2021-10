Dwayne "The Rock" Johnson gibt sein Rap-Debüt

Dwayne "The Rock" Johnson wurde als Wrestler und Schauspieler bekannt. Für den neuen Songs seines Kumpels Tech N9ne gibt der US-Amerikaner nun auch noch sein Rap-Debüt.

In Dwayne "The Rock" Johnson schlummern viele Talente.

Dwayne "The Rock" Johnson (49) feiert sein Rap-Debüt. Der US-Amerikaner wurde als Wrestler bekannt und zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Schauspielern der Welt. Nun hat der Familienvater etwas Neues ausprobiert: Gemeinsam mit Rap-Legende Tech N9ne (49), Joey Cool und King ISO nahm er die Single "Face Off" auf. Und tatsächlich rappt der 49-Jährige auf dem Track ein paar Zeilen, die er selbst geschrieben hat.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Der Actionstar und Tech N9ne lernten sich vor Jahren am Set der Serie "Ballers" kennen. "Als Tech mir geschrieben hat, wusste ich, dass das funktionieren wird. Wir sind aufeinander abgestimmt, was unsere Arbeitsmoral und Wünsche angeht", erzählte The Rock .

Johnson: "Ich habe Musik immer geliebt"

Kehrt der "Fast & Furious"-Star der Schauspielerei nun etwa den Rücken zu? "Ich hatte nie den Ehrgeiz, ein Hip-Hop-Künstler oder Rapper zu werden. Also ist die direkte Antwort 'nein'", gab er bereits Entwarnung. Dennoch würde er weitere Möglichkeiten, Musik zu machen, nicht ablehnen. "Ich habe Musik immer geliebt", betonte der Fitness-Freak.

Tech N9ne selbst scherzte im Gespräch mit dem Branchenmagazin über die verrückte Karriere seines Freundes. "Er hat jetzt wichtigere Dinge zu tun. Ich bin so gesegnet, dass er das mit mir machen wollte. Aber ich denke, er wird jetzt erstmal Präsident", so der Musiker.