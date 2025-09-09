Dwayne Johnson schlank wie nie: Das steckt hinter dem Gewichtsverlust

Dwayne Johnson hat verraten, was hinter seinem auffälligen Gewichtsverlust steckt. Er nimmt für eine neue Rolle ab. Und die klingt extrem schräg.

Bei den Filmfestspielen von Venedig präsentierte sich Dwayne Johnson (53) auffällig schmal. Zumindest für seine Verhältnisse. Und im Vergleich mit seiner Rolle in dem gefeierten Film "The Smashing Machine", den er dort vorstellte. Für seinen Part als MMA-Kämpfer hatte er 14 Kilo Muskelmasse zugelegt. Die sind nun verschwunden.

Jetzt hat Dwayne Johnson verraten, wie es zu dem Gewichtsverlust kam. Er nimmt für eine neue Rolle ab. Dies erzählte er in einem Interview im Rahmen des Toronto Film Festival.

Dwayne Johnson als 70-jähriger Chicken Man

Bei dem Film handelt es sich um "Lizard Music", der Verfilmung des gleichnamigen Jugendromans von Daniel Pinkwater (83) aus dem Jahr 1976. Dwayne Johnson spielt darin laut eigener Aussage einen "schrulligen, exzentrischen Siebzigjährigen" namens Chicken Man. Den Namen trägt er, weil er mit einem ebenfalls 70-jährigen Huhn namens Claudia befreundet ist.

"Ich freue mich riesig, dass ich hoffentlich wieder eine Verwandlung durchmachen kann, wie ich es in 'Smashing Machine' geschafft habe", sagte Johnson in Toronto. Um das passende Gewicht für die Rolle zu erreichen, habe er "noch einen langen Weg vor sich", räumte der Ex-Wrestler ein. Wie er ans Ziel kommen will, weiß er aber schon: "Weniger Hühnchen essen."

Regie bei "Lizard Music" führt Benny Safdie (39). Der hat Dwayne Johnson gerade in "The Smashing Machine" zu den besten Kritiken seiner Karriere geführt. Safdie erhielt dafür den Regiepreis in Venedig. "Benny hat mir die Idee vorgeschlagen", plauderte "The Rock" aus. Nach dem Pitch habe er sofort zugesagt: "Ich bin dein Chicken Man."