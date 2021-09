Durfte Party: Promis sprühen sich gern mit Selbstliebe ein

Zuletzt haben sich viele Menschen neu erfunden – so auch Münchens PR-Expertin Stefanie Wirnshofer. Neben ein bisserl Homefarming (Tomaten, Zucchini) hat sie die Duft-Sprays Beautifulscents kreiert. Keine Raumsprays, sondern Mood Sprays.

Was das ist? Mood heißt Stimmung. Also Glück zum Schnuppern. Steffi Wirnshofer, die mit Promis wie Funda Vanroy und Manou Lubowski ihre Erfindung im Quartier Rudigier in Bogenhausen bei Öko-Champagner feierte, zur AZ: "Stimmungen entscheiden über Erfolg oder Niederlage, Harmonie oder Streit. Gerade ist die beste Zeit für viel mehr positive Stimmung."

PR-Lady Stefanie Wirnshofer stellt Duft-Sprays Beautifulscents vor

Ihre Sprays (u. a.: Glück, Neustart; je 76 Euro) kommen bei den Promis an. Top läuft Selbstliebe: "Drei Spritzer sind wirkungsvoller als Datingplattformen wie Tinder. Drei Freundinnen haben sich vorm ersten Date damit eingesprüht und sind nun erfolgreich vergeben."

DJ John Munich, der Sohn von Udo Jürgens, kam mit seiner Frau Hayah zum Probeschnuppern: "Dass Düfte in Verbindung mit Steinen eine bestimmte Energie hervorrufen können – ein superspannendes Thema", fand er.

"Die Düfte sind einzigartig und jeder für sich total stimmig", lobte Nadja Prinzessin zu Schaumburg Lippe.

Hochzeit: Sebastian Hoeffner hat Freundin Lea geheiratet

"Endlich mal wieder Leute sehen – und dann auch noch welche, die so gut riechen. Die Düfte sind einfach toll. Mein Favorit ist 'New Stars', mit einer Minznote und Salbei. Ein Duft, der mich einfach abholt. Extrem inspirierend", meinte Moderator Sebastian Hoeffner, der mit seiner Frau Lea kam.

Die beiden haben am 11. Juni geheiratet: "Und es könnte nicht besser sein", schwärmte er. "Am Freitag geht es in den zweiten Teil der Flitterwochen, nach Südfrankreich, direkt nach der Hochzeit wir schon auf den Malediven. Meine Frau ist Französin und zeigt mir jetzt ihr Heimatland."