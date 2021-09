Durchgebissen! Lustige Vögel-Fotos von Angela Merkel werden zum Internet-Hit

Angela Merkel hat sich 16 Jahre lang als Kanzlerin (international) durchgebissen. Bei der Bundestagswahl tritt sie nicht wieder an. Wahlkampf für die Union machte sie heuer nur selten - in ihrem angestammten Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern war sie jetzt dennoch unterwegs und besuchte einen Vogelpark.

24. September 2021 - 11:37 Uhr | AZ/dpa

dpa/Georg Wendt 4 Kreischt auf: Angela Merkel mit australischen Loris dpa/Georg Wendt 4 Angela Merkel im Vogelpark Marlow dpa/Georg Wendt 4 Schön ausbalancieren, Frau Merkel! dpa/Georg Wendt 4 Angela Merkel genießt den Fototermin mit den bunten Vögelchen

Ob Wellensittiche, Nymphensittiche, Zebrafinken oder Papageien - die Bundeskanzlerin stand am Donnerstag im Vogelpark Marlow hoch im Kurs: Ganze Schwärme von knallbunten Lori-Papageien umflatterten Angela Merkel und fraßen ihr aus der Hand. Einer der australischen Loris landete sogar auf ihrem Kopf. In der Hand hielt sie einen kleinen Pappbecher mit "Lori-Nektar" aus getrockneten Blütenpollen, Fruchtzucker, Getreide und Wasser. Vor der Bundestagswahl am Sonntag war Merkel noch mal auf Abschiedstour in ihrem angestammten Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Im Vogelpark: Angela Merkel lässt sich mit Loris fotografieren Auch die Wellensittiche waren zutraulich und ließen sich von der scheidenden Regierungschefin mit Hirse füttern. Nur beim ausgewachsenen europäischen Uhu war Merkel zurückhaltend: Die etwa 60 Zentimeter große Eule mit den großen Augen wollte sie dann doch nicht halten. "Ne, ne. Ich habe das bei den Sittichen gut gemacht." Den Uhu hielt dann der CDU-Bundestagskandidat Georg Günther (33), der Merkels Nachfolger im Wahlkreis 15 (Vorpommern-Rügen - Vorpommern-Greifswald I) werden will. Die Fotos von Angela Merkel von der Abschiedstour in ihrem altem Wahlkreis werden schnell zum Internet-Hit, vor allem auf Twitter scherzen die User und ziehen witzige Vergleiche: