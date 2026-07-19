Dunja Hayali geht den Mängeln der Deutschen Bahn auf den Grund

Verspätungen, Ausfälle, mangelhafte Infrastruktur: Die Deutsche Bahn gilt als Aufregerthema schlechthin. Dunja Hayali blickt in ihrer neuen "Am Puls"-Doku auf die dringlichsten Probleme, sucht nach Ursachen und stellt die Verantwortlichen zur Rede.

Woher kommt der Frust auf die Deutsche Bahn? ZDF-Journalistin Dunja Hayali begibt sich für ihre neue "Am Puls"-Doku in die Züge der Republik.

ZDF/Felix Korfmann 7 Woher kommt der Frust auf die Deutsche Bahn? ZDF-Journalistin Dunja Hayali begibt sich für ihre neue "Am Puls"-Doku in die Züge der Republik.

Egal ob am Bahnhof, beim Bäcker oder auf Social Media: Das Schimpfen über die Deutsche Bahn ist längst zum Volkssport geworden. Frust und Wut scheinen dabei kein Selbstzweck zu sein, sondern ihre Ursache in realen Problemen zu haben. Seien es die regelmäßigen Verspätungen, Zugausfälle, Gleisänderungen, überfüllten Waggons, veraltete Infrastruktur oder gar Sicherheitsmängel - Bahnfahren gilt heutzutage bisweilen als nervige Herausforderung. Wenig Wunder also, dass sich nun auch das auf Aufreger spezialisierte ZDF-Format "Am Puls" der Sache annimmt: Dunja Hayali fragt in der Doku "Unsere Bahn: geliebt, verflucht - gefährlich?" nach den Gründen für die Mängel, liefert Einblicke in die Struktur des Großunternehmens und interviewt exklusiv die neue Bahnchefin.

Für ihren Film hat sich die 52-Jährige in die hiesigen Züge begeben und mit den Reisenden gesprochen. Von der Bahn genervt sind - wie zu erwarten - viele. Dabei würden zahlreiche Passagiere, die ZDF-Moderatorin eingeschlossen, eigentlich gern viel öfter auf Schienen durch Deutschland unterwegs sein. Doch gerade die mittlerweile zum Running Gag geratenen Verspätungen verleiden den Reisenden die Lust darauf. Wie kommt es überhaupt dazu? Auf der Suche nach den Ursachen begibt sich Hayali auch in die Fahrerkabinen der ICEs, um an der Seite der Lokführer in Echtzeit zu verfolgen und erklärt zu bekommen, wo es hakt.

Mangelhafte Gleise als Sicherheitsrisiko

Die Doku von Dunja Hayali und Sebastian Bellwinkel blickt nicht nur auf das chaotische Durcheinander, in dem sich Bahnreisende oft wiederfinden. Offengelegt werden auch Mängel, die zur potenziellen Gefahr werden könnten. Neben überkommener jahrzehntealter Technik betrifft das Sicherheitsrisiko vor allem den Zustand der Schienen, wie unter anderem das tödliche Unglück von Burgrain in Bayern aufzeigte. Mangelhafte Gleise, genauer eine kaputte Bahnschwelle, gelten als Hauptursache der Katastrophe, die im Juni 2022 fünf Menschen das Leben kostete. Hayali hakt nach, warum die Instandhaltung der Anlagen so nachlässig behandelt wird und beruft sich dabei auch auf eine aktuelle GDL-Umfrage, wonach 80 Prozent der Befragten "nie" oder "selten" bei der Meldung eines Fehlers an Gleisen oder Oberleitung eine Reaktion erhalten hätten.

Wie es zu derlei Missständen im Staatsunternehmen kommen konnte, will die ZDF-Journalistin im Exklusivinterview mit der neuen Bahnchefin Evelyn Palla erfahren. Die 53-jährige Managerin und gebürtige Südtirolerin "bezieht Stellung", wie es in der Ankündigung des Senders heißt. Überraschend freimütig äußert sich demnach auch Verkehrspolitiker Michael Donth zur Verantwortung der Politik für den Zustand der Bahn: Im Verkehrsministerium fehle es am nötigen Know-how, gesteht der CDU-Mann im Interview. Ein Grund dafür, dass auch die für pünktlichere Abfahrten essenzielle Digitalisierung des Bahnnetzes schon seit langer Zeit kaum vorankomme, so der 59-Jährige.

Wie geht es besser?

Wie man es besser machen kann, illustriert der Film am Beispiel Belgien: Hayali reist zu unseren Nachbarn, um zu erfahren, wie eine Modernisierung der Bahn in nur einem Jahrzehnt gelingen kann. Gerade einmal so lange brauchten die Belgier, um ihre Züge und das Streckennetz vollständig zu digitalisieren. Dass dies glückte, habe insbesondere an einem von höchster politischer Stelle beaufsichtigten Gesamtplan gelegen, so die Doku.

Wäre das auch in Deutschland möglich - trotz des viel größeren und dezentralisierten Streckennetzes? Was müsste sich ändern, um die Modernisierung der Deutschen Bahn schneller aufs Gleis zu bringen? Und wie reagiert die Bahn auf den dauerhaften Frust ihrer Kundinnen und Kunden? Der dreiviertelstündige Film, der ab 21. Juli auch in der Mediathek abrufbar ist, begibt sich auf die Suche nach Antworten.

Am Puls mit Dunja Hayali: Unsere Bahn: geliebt, verflucht - gefährlich? - Di. 21.07. - ZDF: 20.15 Uhr