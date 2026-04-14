"Dummerweise ein Tumor": Torsten Sträter macht Erkrankung öffentlich

Mehrere Monate nach der Absage von Auftritten meldet sich Torsten Sträter bei seinen Fans. Der Komiker berichtet, dass er an einem Tumor erkrankt sei. Seinen Humor hat er aber nicht verloren.

Torsten Sträter (59) ist an einem Tumor erkrankt. Dies teilte der Komiker mit. Deswegen müssen weitere geplante Termine abgesagt werden. "Leider können die Auftritte für den Monat April noch nicht stattfinden und werden verschoben", schrieb er auf der Website.

Im Januar dieses Jahres hatte Torsten Sträter zahlreiche Auftritte seiner Tour "Mach mal das große Licht an" abgesagt. "Mit großem Bedauern teilen wir mit, dass alle bevorstehenden Auftritte von Torsten Sträter im Zeitraum Januar bis März 2026 leider nicht stattfinden können", hieß es auf seiner Webseite. Grund für die Ausfälle sei eine "Erkrankung", die eine "längerfristige Regenerationsphase" erforderlich mache.

"Dummerweise ist es stattdessen ein Tumor"

Sträters Fans machten sich daraufhin Sorgen, schließlich ging der Kabarettist in der Vergangenheit offen mit seiner Depression um. "Ich weiß, viele haben sich in den letzten Monaten gefragt, was los ist", schrieb Sträter jetzt. "Ich kann Sie einerseits beruhigen: Es sind keine Depressionen."

Aber: "Dummerweise ist es stattdessen ein Tumor" so der Dortmunder. "Meine gesundheitlichen Probleme sind also eher physischer Natur." Er befinde sich in den "Händen überaus fähiger Ärztinnen und Ärzte" versicherte Sträter. Die behandeln ihn seit Wochen "sehr engmaschig und kompetent". Dadurch habe er keine Möglichkeit seine "geliebten Auftritte" wahrzunehmen.

Torsten Sträter entschuldigt sich bei seinen Fans, sie so lange im Unklaren gelassen zu haben. "Es liegt einfach in der Natur der Sache, dass derartige Erkrankungen dazu führen, dass man sich um nichts anderes kümmert und erst einmal für nichts anderes einen Kopf hat", schrieb er.

Bart wächst wieder nach

Er bittet um Privatsphäre - und darauf zu verzichten, ihm alternative Behandlungsmethoden vorzuschlagen. Denn die konventionellen Methoden haben bei ihm gut funktioniert. "Wenn man davon absieht, dass mir mein kompletter Bart auf den Pullover rieselte. Der wächst aber gerade nach, und vermutlich werden Bärte generell überschätzt". Seinen Humor hat der Komiker also nicht verloren.

Im Mai will Torsten Sträter wieder auf der Bühne stehen. Aber "aus Erholungsgründen statt der üblichen drei Stunden vielleicht lediglich zwei Stunden vierzig" lang. Die "Mach mal das große Licht an" -Tour soll noch bis zum 16. Mai 2026 laufen. Ab September will Torsten Sträter dann mit seinem neuen Programm "Die Zyklopen von Saint-Tropez" unterwegs sein.