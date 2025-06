Dua Lipa bestätigt Verlobung mit Callum Turner

Schon im Dezember wurde gemunkelt, dass Dua Lipa und Callum Turner sich verlobt haben sollen. Die Sängerin bestätigt die Verlobung jetzt und berichtet auch von ihrem besonderen Ring.

Vielleicht sind sie bald das große neue Vorzeige-Ehepaar der britischen Entertainment-Branche. Die Sängerin Dua Lipa (29) hat bestätigt, dass sie und der Schauspieler Callum Turner (35) sich verlobt haben. Insider aus dem Umfeld des Paares hatten schon kurz vor dem Jahreswechsel , dass er um ihre Hand angehalten haben soll.

Die Gerüchte bestätigte sie lange nicht. Jetzt erzählt Dua Lipa im Gespräch mit der allerdings ganz offen: "Ja, wir sind verlobt." Es sei "sehr aufregend". Die Sängerin schwärmt in dem Interview auch von ihrem Verlobungsring, für den ihr Partner zunächst ihre Schwester und ihre besten Freunde kontaktiert habe. Geradezu "besessen" sei sie von dem Ring: "Das bin so ich. Es ist schön zu wissen, dass die Person, mit der du den Rest deines Lebens verbringen wirst, dich sehr gut kennt."

Noch keine festen Hochzeitspläne bei Dua Lipa

Wann die beiden vor den Traualtar treten wollen, ist noch nicht bekannt. Feste Hochzeitspläne hat das Paar demzufolge bisher nicht geschmiedet. Sie wolle sich erst noch auf ihre Tour konzentrieren, er drehe gerade, "also genießen wir diese Zeit einfach".

Die 29-Jährige scheint sich aber schon auf den großen Tag zu freuen: "Ich war noch nie jemand, der wirklich über eine Hochzeit nachgedacht oder davon geträumt hat, was für eine Braut ich sein würde. Plötzlich denke ich: 'Oh, was würde ich anziehen?'" Mittlerweile habe sie realisiert, dass die Entscheidung, gemeinsam alt zu werden, zusammen ein Leben zu führen und "für immer beste Freunde zu sein" ein "ganz besonderes Gefühl" sei.