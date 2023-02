"Du warst ein Kämpfer": Stars und Kollegen trauern um Tim Lobinger

Tim Lobinger hat seinen Kampf gegen den Krebs verloren. Der Ex-Stabhochspringer ist im Alter von 50 Jahren gestorben. In den sozialen Medien trauern viele Stars und Kollegen um ihn.

Ex-Stabhochspringer Tim Lobinger (1972-2023) erlag im Alter von 50 Jahren seinem Krebsleiden. Er sei im engen Kreise friedlich eingeschlafen und habe "den Kampf nicht verloren, sondern auf seine Weise gewonnen", teilte die Familie in einem Statement mit. Zahlreiche Stars und Kollegen verabschieden sich in den sozialen Medien von dem Sportstar.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Ein Kämpfer und Vorbild

von Lobinger sammelten sich nach der traurigen Nachricht zahlreiche Kommentare. "Du warst ein Vorbild für so viele", schrieb Moderatorin Ruth Moschner (46). "Ich hoffe, Du kannst jetzt wieder ganz viel lachen! R.I.P. Tim! Mein Beileid an Familie und Freunde!" Kollegin Angela Finger-Erben (43) erklärte: "Es tut weh! Ich denke ganz fest an die Familie." Und Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt-Gregor (42) kommentierte: "Jetzt hast Du keine Schmerzen mehr! Viel Kraft Deiner ganzen Familie."

Die Moderatorin Andrea Kaiser (41) schrieb zu einem Foto von Lobinger, auf dem er eine Person strahlend umarmt: "Tim, du warst ein Kämpfer bis zum letzten Augenblick. Keine Worte können die Leere beschreiben, die du bei deinen Liebsten hinterlässt. Wir werden auf sie aufpassen und dich im Herzen tragen!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Der RB Leipzig trauert ebenfalls um Tim Lobinger. "Tim war von 2012 bis 2016 Athletiktrainer des Clubs und seitdem Teil der RBL-Familie. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe in Frieden, Tim."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Moderator Marco Schreyl (49) postete ein gemeinsames Foto mit Lobinger und kommentierte es mit: "Es war schön, dich kennengelernt zu haben, Tim! Ein mutiger Mann, der für mich sportlich ein Idol war und nach unserem Gespräch 2018 auch menschlich. Ein Kämpfer. In jeder Hinsicht. Gute Reise!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Let's Dance"-Familie verabschiedet sich

"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (58) schrieb bei Instagram von Lobinger und Isabel Edvardsson (40), mit der der Sportler 2011 an der RTL-Tanzshow teilnahm: "Die 'Let's Dance'-Familie trauert um Tim Lobinger!" Er sei ein "toller und liebenswürdiger Kandidat" in der vierten Staffel gewesen. "Leider hat er seinen Kampf gegen den Krebs verloren. In Gedanken sind wir bei seiner Familie und bei seinen Freunden und wünschen ihnen allen viel Kraft."

Edvardsson schrieb : "Mein Herz blutet. Für dich und deine Liebsten, vor allem für deine Kinder. Du hast noch erleben können, Großvater zu werden." Es sei so unglaublich traurig, in so jungen Jahren gehen zu müssen und sie sei sehr stolz auf seine Leistung bei "Let's Dance".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Der Krebs kehrte zurück

Anfang 2017 hatte der Ex-Athlet die niederschmetternde Diagnose Leukämie erhalten. Durch eine Stammzellentherapie schien der Krebs zunächst besiegt, doch die Krankheit kehrte zurück. Das machte Lobinger zu Beginn des vergangenen Jahres öffentlich. Im Herbst 2022 meldete sich Lobinger dann selbst mit der erschütternden Nachricht in der Öffentlichkeit: "Heilung wird es bei mir nicht mehr geben". Dafür sei sein Krebs "zu aggressiv". , um im gleichen Atemzug hinzuzufügen: "Für jeden Tag, den ich leben und mit meiner Familie verbringen darf, lohnt es sich zu kämpfen."