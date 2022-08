DSDS-Benny ist wieder da: Bernd Kieckhäben kommt zurück mit neuem Stil

Nicht nur die Haare sind ab: Der Paradiesvogel der 5. Staffel DSDS hat sich unheimlich verändert. Zeigt er so sein neues "Ich"?

Bunt, schrill, immer gut drauf: So haben Hardcore-DSDS-Fans Benny Kieckhäben noch in Erinnerung. Er wurde in der sechsten Staffel (2009) nur Fünfter – setzte aber modisch Statements als Paradiesvogel.

Frisör Benny Kieckhäben erreichte 2009 den fünften Platz. © dpa

Jetzt, mehr als eine Dekade später, steht der Wormser Friseur seit ein paar Jahren wieder auf der Bühne – komplett verwandelt!

DSDS-Paradiesvogel Benny: So hat er sich verändert

Zu den Kollegen von damals – zum Sieger Daniel Schumacher, zu Annemarie Eilfeld, die inzwischen unter anderem im "Sommerhaus der Stars" für Aufsehen sorgte oder zu Vanessa Neigert, die 2021 bei "Let’s Dance" abräumte – hat er heute keinen Kontakt mehr.

Fünf Jahre lang arbeitete er nur als Friseur, bevor er wieder auf die Bühne zurückkam. Und die Zeit hat ihn offenbar geerdet: Seine Stimme ist deutlich reifer, sein Auftreten noch immer glamourös, aber auch wesentlich unauffälliger.

Er trägt inzwischen einen dunkelbraunen Bart. Er kleidet sich nicht mehr in Glitzer und Neon, sondern in gedeckte Farben.

DSDS-Benny: Neuanfang als Bernd Kieckhäben

Und inzwischen nennt er sich auch nicht mehr "Benny" oder tritt – wie noch 2019 bis 2020 – unter dem Künstlernamen BÈK auf. Inzwischen geht er unter seinem Vornamen "Bernd" auf die Bühne. Ein Bekenntnis zu mehr Authentizität vielleicht?

Sicher ist: Bernd Kieckhäben hat ein neues Management – und dadurch offenbar auch immer mehr zu sich selbst gefunden.

Für Jenny Frankhauser schrieb er als Songwriter das Lied "Du bist da“, und für sich selbst den Titel "Du bist frei wie der Wind" im Album "Alles auf Anfang".

Alles auf Anfang also – ob das auch sein neues Motto ist?