DSDS: Bei Liebeskummer vergeht Florian Silbereisen das Lachen

Moderator Florian Silbereisen (40) hat sich in der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" am Samstagabend an seinen eigenen Herzschmerz erinnert.

Bei so viel Gefühl wird selbst DSDS-Moderator Florian Silbereisen vieldeutig: "Genau so ist bei mir eine wunderschöne Liebesgeschichte zu Ende gegangen", sagte er, nachdem Kandidat Gianni den 80er-Jahre-Hit "Hold me now" von Johnny Logan gesungen hatte.

Die Schmacht-Ballade handelt von einem Verlassenen, der sich vergebens bemüht, die Frau seiner Träume zum Bleiben zu bewegen: Zunächst beschwört er sie noch, sich nicht gegen ihre eigenen - oder zumindest gegen die von ihm unterstellten - Gefühle zu versperren - dann allerdings lässt er die Katze aus dem Sack, die Angebetete hat nämlich längst einen Neuen.

Und nach etwa drei Minuten musikalischer Wehleidigkeit schließt der Song so vernünftig wie rhetorisch mit der gesamten Geschichte ab: "Was kann ich denn jetzt noch sagen, da Worte nicht genug sind?" Nix, nämlich, und damit verhallen die letzten Noten in sehnsuchtsvoller Betrübnis.

Spielt Florian Silbereisen auf die Trennung von Helene Fischer an?

Dass der 17-Jährige bei diesem Lied - und diesem Liebesleid! - trotzdem noch lachen könne, liege wohl daran, dass er selbst noch keine Trennung erleben musste, mutmaßte Silbereisen. Denn dabei vergehe einem das Lachen, lässt er den Teenager ein wenig onkelig wissen.

Ob er an eine bestimmte Frau denkt? Florian Silbereisen war viele Jahre lang mit Schlagerstar Helene Fischer zusammen, erst Ende 2018 gaben sie ihre Trennung bekannt.

Inwiefern er mit seinen Aussagen auf diese Trennung anspielte, sagte er allerdings nicht.