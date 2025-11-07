Dschungelcamp-Gerüchte um Simone Ballack: Was über einen neuen Partner bekannt ist

Bei "Let's Dance" und "Promi Big Brother" schnupperte Simone Ballack bereits Reality-TV-Luft. Nun wird sie für das RTL-Dschungelcamp gehandelt. Doch wie läuft es privat bei der Ex-Frau von Michael Ballack? Hat sie einen neuen Freund? Und wieso hat sie München den Rücken gekehrt?

Simone Ballack wurde als Ehefrau von Profifußballer Michael Ballack bekannt. Doch wie sieht es inzwischen privat bei ihr aus?

Simone Ballack zählte lange zur Münchner Schickeria: Als Ehefrau vom ehemaligen FC-Bayern-Kicker Michael Ballack verkehrte die hübsche Kaiserslauterin in der High Society von Bayerns Hauptstadt. Mittlerweile nennt sie aber einen anderen Ort ihr Zuhause. Wie tickt Simone Ballack privat und welchen schweren Schicksalsschlag musste sie bereits verkraften? Die AZ gibt einen Überblick.

Simone Ballack: So lernte sie Ex-Mann Michael Ballack kennen

Als Simone Lambe erblickte die heutige Promi-Dame am 16. Februar 1976 in Kaiserslautern das Licht der Welt. Nach dem Schulabschluss machte sie eine Ausbildung zur pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten und arbeitete auch in der Gastronomie. 1998 lernte sie den Fußballspieler Michael Ballack kennen, der damals für den FC Kaiserslautern kickte, und die beiden verliebten sich. Im Laufe seiner aktiven Profikarriere begleitete Simone ihren Liebsten erst nach Starnberg, dann nach London.

Simone und Michael Ballack im Jahr 2003 mit Sohnemann Louis. © imago/werek

Simone und Michael Ballack bekamen zusammen die Söhne Louis (*2001), Emilio (*2002) und Jordi (*2005). Nach zehn Jahren Beziehung trat das Paar 2008 vor den Traualtar, jedoch war dann im Jahr 2012 alles aus zwischen den beiden. Simone Ballack zog daraufhin mit den drei gemeinsamen Söhnen zurück nach Starnberg.

Tragödie um Sohn Emilio: Schwerer Schicksalsschlag für Simone und Michael Ballack

Im August 2021 mussten Simone und Michael Ballack das Schlimmste durchmachen, das Eltern einholen kann: Ihr zweitgeborener Sohn Emilio verunglückte in Portugal tödlich. Der 18-Jährige überschlug sich mit einem Quad und konnte, trotz sofortiger Hilfe, nicht mehr gerettet werden.

Gegenüber verriet Simone Ballack im April 2024, wie sie mit dem großen Schmerz umzugehen lernte: "Ich versuche jeden Tag möglichst viel Positives für mich und meine Familie rauszuziehen, immer wieder Neues zu versuchen. Auf keinen Fall Stillstand. Es muss immer weitergehen. Sich ständig neue Aufgaben zu setzen ist, glaube ich, die beste Medizin gegen Trauer. Und auch, sich von niemandem vorschreiben zu lassen, wie man zu leben hat."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Nach Scheidung von Michael Ballack: Simone heiratete Jugendliebe

Nachdem die Ehe zwischen Profifußballer Michael Ballack und seiner Simone geendet war, fand die Kaiserslauterin in ihrer Jugendliebe Andreas Mecky erneut das Glück. 2019 trat sie mit diesem vor den Traualtar und trug ab diesem Zeitpunkt den Doppelnamen Mecky-Ballack. 2023 gaben der IT-Spezialist und die Promi-Lady dann jedoch ihre Trennung bekannt.

Simone Mecky-Ballack und Andreas Mecky waren bis 2023 ein Paar. © imago/Jan Huebner Nach Beziehung zu Hotelier: Simone Ballack erfüllt sich Lebenstraum Simone Ballacks Liebeskummer war nach ihrer zweiten gescheiterten Ehe nicht von langer Dauer. Die hübsche Unternehmerin verschenkte ihr Herz an den Hotelier Heiko Grote. Nach nur knapp einem Jahr Beziehung trennten sich die beiden im Juni 2024. Auch wenn die romantischen Gefühle nicht länger ausreichten, sind sie jedoch bis heute geschäftlich miteinander verbunden. Denn sie betreiben zusammen das Hotel "Mio Mio" am malerischen Gardasee in Italien. Für ihre neue Karriere als Hotel-Geschäftsführerin kehrte Simone Ballack ihrer bayerischen Wahlheimat den Rücken. Auf der Wiesn 2024 ließ sie gegenüber der AZ die Katze aus dem Sack und verkündete: "Ich verlege mein Leben komplett nach Italien. Ich bin ja schon die ganze Zeit da und bin in München immer nur noch zu Besuch." Im April 2025 eröffnete sie "Mio Mio" ganz offiziell, nachdem sie es ein Jahr lang umgebaut hatte. Das Hotel befindet sich in der Gemeinde Tignale und Simone Ballack versorgt Fans auf Social Media gerne mit Eindrücken aus dem schönen Urlaubsort. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Sommer 2025: Neue Liebe für Simone Ballack in Italien Im September 2025 wurde publik, dass Simone Ballack in Italien nicht nur beruflich erfolgreich ist. Auch in Sachen Liebe hat sich der Umzug für die Kaiserslauterin ganz offenbar gelohnt: Der Hotelier Gabriele Terzi soll der neue Mann an ihrer Seite sein. Wie "Bild" berichtet, soll die Ex-Spielerfrau bereits mit dem Italiener zusammenwohnen. Gabriele Terzi ist der Besitzer vom Hotel "Baia D'Oro". Simone Ballack posiert an der Seite von Gabriele Terzi. Er soll ihr neuer Partner sein. © Instagram/simoneballack

Reality-TV: In diesen Formaten war Simone Ballack vorm Dschungelcamp zu sehen

Sollten sich die Gerüchte um ihre Dschungelcamp-Teilnahme bewahrheiten, wäre Simone Ballack zum wiederholten Male im Reality-TV zu sehen. 2013 ertanzte sie sich bei "Let's Dance" zusammen mit Erich Klann den vierten Platz. Auch wenn sie es damals weit schaffte, gab sie gegenüber RTL zu, die harte Jurykritik nicht immer ganz leicht verdaut zu haben: "Man ist natürlich schon geschockt, wenn man so viel arbeitet und versucht zu geben, dass das dann so niedergemacht wird."

2020 zog Simone Ballack dann in den Container von "Promi Big Brother" ein. In dem Sat.1-Format kam sie auch auf ihr Image als Spielerfrau zu sprechen und verriet über ihre Beziehung mit Michael Ballack: "Wir waren ein ganz normales Paar, eine ganz normale Familie – nur dass der Mann in der Öffentlichkeit stand. Schauspielerfrau, Sängerfrau – ich weiß nicht, warum es immer Spielerfrau heißt. Ich mag den Begriff nicht, ich finde ihn schwachsinnig! Da hängt ja dieses Klischee dran, dass man den ganzen Tag als Spielerfrau nur herumchillt und Anhängsel ist." Man darf gespannt sein, welche Stories Simone Ballack eventuell schon bald am Lagerfeuer im australischen Busch zum Besten gibt.