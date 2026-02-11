Dschungel-Star Ariel entschuldigt sich nach Mobbing: "Fühlte mich geärgert"

Mit ihrer Teilnahme am Dschungelcamp 2026 hat vor allem Ariel Hediger für ordentlich Krawall gesorgt. Die Schweizerin erkennt allerdings auch, wenn sie zu weit gegangen ist. Nun entschuldigt sie sich für eine fiese Mobbing-Aktion.

Obwohl sie nicht die Dschungelkrone gewinnen konnte, ist Ariel Hediger ganz klar als Siegerin aus "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" hervorgegangen. Die temperamentvolle Reality-Beauty konnte nicht nur die meisten neuen Follower in den sozialen Medien rekrutieren, sie ist aktuell auch in zwei weiteren TV-Shows zu sehen – und dort zeigt sie sich ebenfalls von ihrer streitbaren Seite.

Bodyshaming in "CoupleChallenge"

Im Dschungelcamp hatte sich Ariel, die im echten Leben eigentlich Valeria heißt, Gil Ofarim vorgeknöpft. Immer wieder bohrte sie in Bezug auf den Davidstern-Skandal nach und provozierte den einstigen Teenie-Star damit gewaltig. Ähnlich krawallig geht sie auch in dem RTL+-Format "CoupleChallenge" vor. Doch dabei scheint sie nun zu weit gegangen zu sein und rudert mit einem öffentlichen Statement zurück.

Die Dreharbeiten zu ihrem neuen TV-Auftritt waren bereits vor ihrer Teilnahme am Dschungelcamp abgeschlossen, aktuell wird die Sendung im Stream und auf RTLZWEI ausgestrahlt. Ariel Hediger geriet vor allem mit Sophie Welack und Hendrik Sünder, den Gewinnern von "Das Sommerhaus der Normalos", aneinander. Es kam zu einer heftigen Konfrontation, die an Mobbing grenzte.

In "CoupleChallenge" durften die Kandidaten nur in einem extra dafür eingerichteten Bereich zu zweit rauchen. Weil Sophie und Hendrik sich nach einer lautstarken Nominierung weigerten, den Platz für andere zu räumen, gingen mit Ariel und Mitkandidatin Emmy Russ die Nerven durch. Die beiden krawalligen Reality-Darstellerinnen bedrängten vor allem die "Sommerhaus"-Gewinnerin – bis es zu einem Bodyshaming-Kommentar kam.

Ariel rudert nach TV-Zoff zurück: "War absolut schei**"

"Ich weiß gar nicht, woher du den Mut hast, so mit uns zu sprechen?", pöbelte Emmy Russ, nachdem ihr der Zugang zur Raucherecke verweigert worden war. "Weil ihr nichts Besseres seid als ich", lautete die Antwort von Sophie Welack. "Ihr habt auch nur zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf." Darauf folgte die geschmacklose Retourkutsche ihrer Kontrahentin: "Ein bisschen weniger habe ich am Körper."

Eklat bei "CoupleChallenge": Emmy Russ und Ariel Hediger knöpfen sich eine Konkurrentin vor und werden dabei ausfallend. © RTLZWEI

Ariel Hediger selbst hat den Seitenhieb auf den Körper der "CoupleChallenge"-Kandidatin zwar nicht ausgesprochen, aber dabei fies gelacht und damit die Aussagen von Emmy Russ unterstützt. Jetzt meldet sie sich dazu via Instagram. "Aus meinem Mund werdet ihr niemals ein Urteil über den Körper einer Frau hören", betont sie in ihrer Story. Dennoch bereue sie ihre Reaktion und erklärt: "Dass ich aber gelacht habe, als das von Emmy gemacht worden ist, war absolut schei**. Ich fühlte mich in diesem Moment geärgert." Kurz zuvor sei sie aufgrund ihrer Teilnahme an Dating-Shows selbst abwertend behandelt worden.

Auch ihre Handlungen im Dschungelcamp bewertet Ariel Hediger mit etwas Abstand neu. In der Wiedersehensshow sagte sie, dass ihr Ton in vielen Situationen nicht angemessen gewesen sei. Den Inhalt ihrer Aussagen allerdings bereue sie nicht. Scheint so, als habe die streitbare 22-Jährige dafür gesorgt, dass sie auch zukünftig für explosive Promi-Shows gebucht wird. Was die Zukunft bringt, bleibt abzuwarten.