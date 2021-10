Dritte Frau von James-Bond-Darsteller Roger Moore verstorben

Luisa Mattioli ist tot: Die italienische Schauspielerin und dritte Ehefrau des ehemaligen James-Bond-Darstellers Roger Moore ist im Alter von 85 Jahren verstorben.

Die italienische Schauspielerin Luisa Mattioli ist im Alter von 85 Jahren verstorben. . Überregional bekannt wurde Mattioli vor allem als dritte Ehefrau des ehemaligen James-Bond-Darstellers Roger Moore (1927-2017). Laut des Statements sei sie "seit einiger Zeit krank" gewesen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Mattioli und Moore lernten sich zunächst 1961 am Set der Abenteuerkomödie "Der Raub der Sabinerinnen" kennen. 1969 folgte die Hochzeit, anschließend bekamen sie drei gemeinsame Kinder. Nach der offiziellen Trennung im Jahr 1992 ließen sie sich im Jahr 1996 scheiden - inklusive öffentlicher Schlammschlacht. Moore verließ damals seine dritte Frau für die dänische Millionärin Kristina Tholstrup (80), mit der er bis zu seinem Tode im Jahr 2017 verheiratet war.

Sie erhielt eine hohe Summe

In der Bestätigung heißt es, dass die beiden sich trotz der erbitterten Trennung vor Moores Tod versöhnt hätten. Mattioli kam 1936 in dem Örtchen San Stino di Livenza zur Welt und machte sich bereits in den 50er-Jahren einen Namen als italienische Filmschauspielerin. Nach der Scheidung von Moore erhielt sie rund 12 Millionen Euro von ihrem Ex-Mann und verarbeitete die Vorkommnisse in ihren Memoiren.