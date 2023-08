Drew Barrymore: Stalker nach erneutem Vorfall festgenommen

Nur wenige Tage nach dem furchteinflößenden Stalker-Vorfall während eines Live-Talks von Drew Barrymore soll derselbe Mann nun plötzlich vor ihrem Zuhause gestanden haben. Dieses Mal schritt jedoch die Polizei ein.

Weil ein Mann binnen kürzester Zeit Schauspielerin Drew Barrymore (48) mehrfach in Angst und Schrecken versetzt hat, wurde er nun offenbar von den zuständigen Beamten im Bundesstaat New York festgenommen. , wurde ein vermeintlichen Stalker am Mittwoch (23. August) vor ihrem Anwesen auf Long Island gesichtet und in Gewahrsam genommen. Laut des Berichts handelte es sich dabei um dieselbe Person, die am vergangenen Montag (21. August) Barrymore bei einem Live-Talk in New York City konfrontiert hatte.

Der Mann habe sich verdächtig gemacht, weil er von Villa zu Villa im Nobelviertel Southhampton marschiert sei, um das dortige Anwesen der Schauspielerin zu finden. Als er schließlich tatsächlich vor deren Türe gestanden haben soll, griff die Polizei demnach ein und nahm ihn fest. Barrymore soll sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht vor Ort befunden haben.

Star musste Flucht ergreifen

Während des Live-Talks vor einigen Tagen in New York hatte Barrymore fluchtartig die Bühne verlassen. Sie befand sich gerade im Gespräch mit Moderatorin Reneé Rapp (23), als jemand aus dem Publikum ihren Namen rief. Daraufhin unterbrach sie ihren Satz und rief zunächst noch gut gelaunt: "Oh mein Gott, ja, hallo." Als Barrymore dann versuchte, ihr Gespräch mit Rapp fortzusetzen, eskalierte die Situation, als sich ein Mann der Bühne näherte und seinen vollständigen Namen nannte.

"Du weißt, wer ich bin. Ich muss dich irgendwann sehen, während du in New York bist", sagte er, während Rapp aufstand, um Barrymore von der Bühne zu geleiten. Die Sicherheitskräfte schritten währenddessen ein und hielten den Mann in Schach. Ein Video von der Szene wurde auf X (früher Twitter) veröffentlicht.

ist der Verdächtige polizeibekannt und soll schon mehrfach wegen Einbruch und Hausfriedensbruch aufgefallen sein. Er sei demnach schon mehrfach festgenommen worden - nun offenbar einmal mehr.