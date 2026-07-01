Für Monika Gruber ist ein leckeres Eis im Sommer ein Muss. Doch mit Blick auf die Preise fällt die Kabarettistin fast vom Glauben ab ...

Mit den hohen Temperaturen steigt die Lust auf ein leckeres Eis. Auch Monika Gruber ist ein großer Fan der kühlen Süßspeise und gönnt sich gern die eine oder andere Kugel. Doch beim Blick auf die heutigen Preise ist die Verlockung für die Kabarettistin deutlich geringer als noch vor wenigen Jahren. Vor allem die Kosten für eine Kugel Eis in München verblüffen die Gruberin sehr.

Monika Gruber schockiert von Eis-Preisen in München: "Über drei Euro"

Die 54-Jährige spricht mit ihrem guten Freund Andreas Hock über die aktuellen Preise. Im Podcast " " meint der Nürnberger Journalist: "Früher war vieles besser und billiger, zum Beispiel auch das Eis. Wenn du fröhlich mit Kindern und einem Zehner in der Hosentasche zur Eisdiele gehst, wirst du ausgelacht, weil ein Zehner sind gerade mal genau vier Kugeln." Unter 2,50 Euro bekomme man in Hocks Heimat mittlerweile kein Eis mehr. "Ist Wahnsinn, gell?", so Monika Gruber. Doch weiter südlich in Bayern seien die Kosten pro Kugel noch höher. Die Kabarettistin erzählt schockiert: "Ja, also in München gibt es Eisdielen, da kostet es über drei Euro – eine Kugel!"

Gruberin zieht Vergleiche: "Nur 20 Pfennig hat es gekostet"

Die Gruberin und ihr Podcast-Partner schwärmen von früheren Zeiten. "Unglaublich. Zu meiner Zeit hat die Kugel Eis noch 40 Pfennig gekostet", so Andreas Hock. Monika Gruber kann das toppen: "Ich bin ja noch älter als du. Bei mir, ich weiß noch, nur 20 Pfennig hat es gekostet. Nur 20 Pfennig!" Für die beiden ist es unbegreiflich, wie die Eis-Preise über die Jahre dermaßen in die Höhe schießen konnten.

Eis in allen Variationen. Auch Monika Gruber ist großer Fan der Süßspeise – die Preise verblüffen sie jedoch sehr. © imago/Manfred Segerer

Kindheitserinnerungen bei Monika Gruber: "Farbige Leckerlis"

Die Gruberin sei ein großer Fan von allerlei Milcheis. Je besser die Qualität, desto eher lasse sie sich dazu verleiten, die ein oder andere Kugel zu kaufen. Als Kind hingegen habe sich die Kabarettistin mit deutlich weniger zufriedengegeben. Sie schwärmt von einem Kiosk an einer Sammelbushaltestelle, an dem sie sich regelmäßig Wassereis gegönnt habe. Diese erinnerten Gruber optisch an "farbige Hundeleckerlis" – dennoch ließ sie sich das Eis schmecken. "Die haben wir mit in den Bus und gelutscht, [...] also das hab ich ja geliebt."

Auch Andreas Hock hat die abgepackten Eistüten noch genau vor Augen. Offenbar rufen sie schöne Kindheitserinnerungen hervor, obwohl der Genuss nur von kurzer Dauer gewesen sei. "Den Geschmack konnte man rauslutschen, und dann hat man eine durchsichtige Eisstange übrig gehabt, die halt nach gar nichts mehr geschmeckt hat." Monika Gruber fügt hinzu: "Das war aber grandios, das war wirklich grandios." Am Ende scheinen sich Hock und die Kabarettistin einig: An den Geschmack ihrer Kindheit kommt bis heute kein noch so teures Eis heran.