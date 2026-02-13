Drehstart zur neuen Staffel "Die Rosenheim-Cops": Was Dieter Fischer über das Winterspecial 2026 verrät

Die 25. Staffel "Die Rosenheim-Cops" ist noch nicht mal ausgelaufen, da steht die neue Ausgabe der beliebten ZDF-Serie bereits in den Startlöchern. Mit der AZ hat Schauspieler Dieter Fischer über Drehstart und das Winterspecial 2026 gesprochen.

Die Jubiläumsstaffel von "Die Rosenheim-Cops" neigt sich bald dem Ende zu – und damit rückt auch der Abschied von Marisa Burger näher. Nach ihrem Ausstieg wird sie in der nächsten Staffel der Erfolgsserie nicht mehr als "Miriam Stockl" zu sehen sein. Dennoch dürfen sich die Zuschauer auch 2026 wieder auf ein Highlight freuen, wie ein Darsteller jetzt der AZ verraten hat.

Drehstart zum Winterspecial 2026: "Rosenheim-Cops"-Star verrät Details

Das Winterspecial zu "Die Rosenheim-Cops" gehört zu den absoluten Publikumsmagneten. 2025 musste die besondere Extra-Folge des beliebten ZDF-Formats pausieren. 2026 kehren die Kommissare aber mit einem besonderen Fall aus der kalten Jahreszeit auf die TV-Bildschirme zurück. "Wir machen erst das Winterspecial und dann drehen wir heuer 24 Folgen", plaudert Dieter Fischer im Gespräch mit der AZ aus. Für den Darsteller des "Anton Stadler" geht es am 25. Februar wieder zurück ans Set, denn dann starten für ihn die Dreharbeiten zum Special und zur 26. Staffel.

26. Staffel "Die Rosenheim-Cops": Das ist bislang bekannt

Dass die Cops aus Rosenheim ab sofort auf "Miriam Stockl" verzichten müssen, stimmt Dieter Fischer melancholisch. "Leider ohne die Marisa Burger, sie und ihre Rolle als Frau Stockl werden uns fehlen – und mir ganz besonders, wir haben uns sehr gut verstanden und in den Drehpausen gute und kreative Gespräche geführt", betont er im AZ-Gespräch.

Marisa Burger (links) hat "Die Rosenheim-Cops" verlassen, Sarah Thonig (Mitte) übernimmt ihre Position als Polizeisekretärin. © ZDF

Ersatz für Burger wurde bereits gefunden, denn Sarah Thonig übernimmt als "Christin Lange" die Position als Polizeisekretärin. Es sind große Fußstapfen, in die sie nun tritt, wie sie vor einigen Wochen im AZ-Interview erklärte: "Was Marisa in den letzten 25 Jahren geleistet hat, ist einfach unglaublich und wahnsinnig bewundernswert!" Von ihren Kollegen bekommt die junge Schauspielerin Unterstützung für ihre neue Aufgabe am Set. Auch Dieter Fischer freut sich bereits auf den Drehstart der neuen Staffel: "Mit Sarah Thonig als etablierter Figur geht es jetzt weiter, der Zuschauer kann sich freuen. Ich glaube, das ist ein guter Schachzug."