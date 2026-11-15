Dramatische Entscheidung bei Michaela May: "Wann kann man das erzählen?"

Für den richtigen Umgang mit Trauer gibt es kein Patentrezept. Michaela May spricht nun über Schicksalsschläge, die sie stark prägten – und verrät ehrlich, wie sie einen Weg fand, auch mit ihren Kindern darüber zu sprechen.

Michaela May (74) ist als echte Frohnatur bekannt. Doch auch im Leben der Schauspielerin gab es schon tiefe Einschnitte. Ihre Geschwister Karl, Hans und Gundi wählten alle den Freitod und ließen May in großer Trauer und mit vielen Fragenzeichen zurück. Die Münchnerin geht mit diesen Schicksalsschlägen offen um – und spricht auch über die professionelle Hilfe, die sie sich suchte.

Michaela May über Verlust: "Wann kann man das erzählen?"

Michaela May hat zwei Töchter aus ihrer ersten Ehe mit dem Rechtsanwalt Jack Schiffer. Die beiden Mädchen haben ihre Onkel und Tanten nie kennengelernt. Im Podcast "Ungeschönt" verrät May nun, wie herausfordernd es für sie war, ihren Kindern vom tragischen Schicksal der verstorbenen Familienmitglieder zu erzählen.

Im Gespräch mit Podcast-Host Simone Jacob erinnert sie sich an den inneren Konflikt, den sie damals führte: "Ich kann meinen Kindern nicht erzählen, dass drei Geschwister von mir sich umgebracht haben." Die Situation stellte May vor ganz entscheidende Fragen. "Wie kann man das einem kleinen Kind, und ab wann kann man das erzählen?", macht sie ihre Sorgen deutlich. "Und da bin ich zu einer Psychotherapeutin gegangen."

"Die hat gesagt, Kinder ertragen mehr als man denkt. Vor allem aber die Wahrheit", erzählt die Schauspielerin von ihren Therapiesitzungen. Mit professioneller Hilfe lernte sie, auch vor ihren Töchtern offen über die tragische Familienvergangenheit zu sprechen. "Aber bei so einer schweren Geschichte würde ich immer nur das sagen, was das Kind gerade fragt", rät sie heute. "Und nicht dann gleich alles."

Schauspielerin Michaela May mit ihrem Ex-Mann Dr. Jack Schiffer und den Töchtern Alexandra (li.) und Lilian (re.). © imago/Weißfuß

Trauer bei Michaela May: Lethargie "verschließt das Herz"

Den Schmerz über den Verlust ihrer Geschwister hat Michaela May nie abgelegt. "Den trägt man mit sich, das ist mein Leben. [...] Der ist bei mir in einem Schmuckkästchen in meinem Schrank aufgehoben mit all den Erinnerungen", so die Schauspielerin. "Aber wenn ich ständig nur den Verlust beklage, versäume ich den Moment, den schönen Moment, jetzt unser Gespräch hier. Draußen die Luft, die Blumen, auch Menschen im Moment zu erleben, mit denen ich gar nicht gerechnet habe."

Michaela May lernte, mit dem Schmerz der Trauer zu leben. © imago/Michael Wigglesworth

Es seien die kleinen Dinge im Leben, die man nicht mehr wahrnehme, wenn man sich zu doll in der Traurigkeit verliere: "Wenn man ständig in so einer Lethargie und einer Trauer nachhängt, das verschließt das Herz", weiß Michaela May. Daher habe sie für sich einen Weg gefunden, trotzdem positiv durchs Leben zu gehen. Und mit dieser Einstellung dürfte die 74-Jährige sicher viele Menschen – nicht nur ihre beiden Töchter – inspirieren.

Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichtet die AZ nicht über Selbsttötungen – es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und geheilt werden. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge: 0800–111 0 111 und 0800–111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist kostenlos.