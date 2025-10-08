Doreen Dietel warnt vor Beauty-Eingriff: "Bitte nicht"

Doreen Dietel zählt zum diesjährigen Cast von "Promi Big Brother". Die "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin geht offen mit ihren Beauty-Eingriffen um. Auch im Container kommt sie auf diese zu sprechen – und hat eine Warnung für ihre jüngeren Mitstreiterinnen parat.

Doreen Dietel (51) ist nach ihrer Karriere als Schauspielerin als Gastronomin erfolgreich. 2025 wagt sie sich neben VIPs wie Marc Terenzi (47) und Harald Glööckler (60) in den "Promi Big Brother"-Container auf Sat.1. Schon an Tag zwei wird es spannend in der Promi-WG: Die "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin packt über ihre aufgespritzten Lippen aus – und findet klare Worte für ihren aktuellen Look.

Doreen Dietel voller Reue: "Ich sah genau so aus wie du"

In einer Damenrunde zwischen Laura Blond (29), Sarah-Jane Wollny (27) und Doreen Dietel kommt das Thema "Beauty-Eingriffe" auf. Als Laura Blond von der Idee erzählt, sich noch größere Brustimplantate einsetzen zu lassen, meint Dietel gleich: "Nein, bitte nicht." Denn sie ist der Überzeugung: "Die Männer wollen das nicht so groß."

Daraufhin richtet sie das Wort an Sarah-Jane Wollny und fragt, ob diese schon mal über eine Lippenvergrößerung nachgedacht habe. Die 27-Jährige meint: "Ich will schon, aber ich hab Angst." Beim Anblick der (noch) unberührten Lippen ihrer TV-Kollegin wird Doreen Dietel melancholisch: "Ich sah genau so aus wie du." Dass sie Wollny von dem Schritt eher abraten würde, wird an dieser Stelle deutlich.

Doreen Dietel rät ihren jüngeren Mitstreiterinnen von (weiteren) Beauty-Eingriffen ab. © Sat.1

Doreen Dietel rechnet mit Beauty-Eingriff ab: "So schnabelig"

Daraufhin gesteht Doreen Dietel, alte Fotos von sich heute immer aus wehmütigen Augen zu betrachten. Denn die Schauspielerin sagt über ihre frühere Optik: "Das waren so süße Lippen." Nach zahlreichen Eingriffen urteilt sie nun aber: "Von vorne mag ich es ja auch, aber von der Seite ist es so schnabelig." Ob sie ihre Kolleginnen mit ihrer Warnung überzeugen konnte? Das wird wohl nur die Zeit zeigen.