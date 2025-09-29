Doreen Dietel bei "Promi Big Brother": Das ist über Partner und Kind bekannt

Schauspielerin Doreen Dietel kehrt mit ihrer "Promi Big Brother"-Teilnahme auf die TV-Bildschirme zurück. Was gibt es über den "Dahoam is Dahoam"-Star zu wissen? Was ist über Partner, Kind und Privatleben bekannt?

Doreen Dietel gab ihre Teilnahme bei "Promi Big Brother" bekannt. Was weiß man über die Schauspielerin und Gastronomin?

Doreen Dietel dürfte noch vielen Fans der Serie "Dahoam is Dahoam" in ihrer Rolle als "Trixi Preissinger" ein Begriff sein. Seit 2017 ist die Schauspielerin nicht mehr in dem BR-Format zu sehen und fand in der Gastronomie ihre neue Berufung. Mit ihrer Teilnahme bei "Promi Big Brother" 2025 kehrt sie nun auf die TV-Bildschirme zurück. Doch was ist über Dietels Privatleben bekannt?

Doreen Dietel früher: Herkunft und Familie

Doreen Dietel wurde am 4. Oktober 1974 in Zeulenroda in Thüringen geboren. Sie wuchs im westsächsischen Trünzig auf einem Bauernhof mit ihren Eltern, ihrem Bruder und ihren Großeltern auf. Die heutige Gastronomin absolvierte die in der DDR übliche 10-jährige Schulausbildung in der Polytechnischen Oberschule (POS), bis 1989 ein Ausreiseantrag der Eltern genehmigt wurde und sie mit ihrer Familie in die Harz-Region übersiedelte. Später wurden sie in Deggendorf sesshaft. Dann zog Dietel ins niederbayerische Straubing, wo sie eine Lehre zur Einzelhandelskauffrau absolvierte.

Karriere von Doreen Dietel: Vor der Kamera mit Uschi Glas

Der Job als Einzelhandelskauffrau erfüllte Doreen Dietel nicht und sie träumte von einer Karriere als Schauspielerin. Darum zog sie von Straubing nach München, wo sie ihre Schauspielausbildung absolvierte. Früh kam die Aktrice in Kontakt mit Promis. Bereits während ihrer Ausbildung durfte sie eine Rolle im TV-Film "Heimlicher Tanz" übernehmen – und stand mit Uschi Glas vor der Kamera. An der Seite von Glas war Dietel auch in der Fernsehserie "Sylvia – Eine Klasse für sich" zu sehen.

Ihre Schauspielkarriere nahm schnell Fahrt auf. Mit Ottfried Fischer ermittelte sie als Reporterin "Claudia Reuter" in zwei Fällen der Reihe "Der Pfundskerl". 2003 war sie in der Serie "Bei aller Liebe" zu sehen. Doreen Dietel wurde für weitere TV-Produktionen wie "Der Bergpfarrer", "Problemzone Schwiegereltern" und "Rosamunde Pilcher – Bis ans Ende der Welt" engagiert. Auch auf der Kinoleinwand tauchte die Schauspielerin auf – unter anderem in den Filmen "Short Cut", "Bitter Fruits", "Stiller Sturm", "Mädchen" sowie "Mit Dir".

Karriere-Knick nach Lippenkorrektur: So sah Doreen Dietel früher aus

Wie Doreen Dietel 2014 in einem " "-Interview verriet, verringerten sich ihre Rollenangebote nach einer Lippenkorrektur im Jahr 1999 wohl deutlich. Trotzdem sollte einer ihrer größten Erfolge als Schauspielerin noch bevorstehen – ihre Rolle als "Trixi Preissinger" bei "Dahoam is Dahoam". Bis heute kennen Dietel viele Menschen für ihr Mitwirken in der Daily-Soap des Bayerischen Rundfunks. Am 8. Oktober 2007 hatte sie ihren ersten Auftritt im Format und blieb "Dahoam is Dahoam" bis September 2017 treu. Dann wurde es tragisch, denn als "Trixi Preissinger" starb sie den Serientod.

Doreen Dietel in jungen Jahren bei einem Brunch-Event im Rahmen der Berlinale. © imago/Tinkeres

Doreen Dietel als Realitystar: Playboy, Dschungelcamp und Promiboxen

2007 zeigte Doreen Dietel auch nackte Tatsachen. Sie wurde als Cover-Model für eine Ausgabe des deutschen "Playboy" engagiert. Ihren ersten Fernsehauftritt – außerhalb der Serien- und Filmwelt – hatte Doreen Dietel 2013 bei "Promi Shopping Queen". Im Januar 2019 gab sie dann ihr Reality-TV-Debüt und die Schauspielerin war im beliebten RTL-Format "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zu bestaunen. Dietel belegte den 7. Platz. Anschließend nahm sie auch am "Dschungel-Special" von "Das perfekte Promi-Dinner" teil. Am 18. September 2020 stieg Dietel furchtlos in den "Sat.1 Promiboxen"-Ring und kämpfte gegen Realitystar Gisele Oppermann. Doch die Schauspielerin musste im Kampf eine bittere Niederlage hinnehmen.

Doreen Dietel beim "Dahoam is Dahoam"-Fantag im Jahr 2010. © imago/Manfred Siebinger

Liebesleben von Doreen Dietel: Ex-Partner und Beziehung heute

2022 war Doreen Dietel gemeinsam mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten Patrick Eid in der Sendung "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" zu sehen. Kennengelernt haben sich die beiden 1989, als Dietel in Deggendorf für das kleine Geld in einer Imbissbude arbeitete. Nach drei Jahren Beziehung war jedoch Schluss, da Dietel Deggendorf den Rücken kehrte. Es folgten Liebeleien mit Ben Tewaag, einem der zwei Söhne von Uschi Glas, und Schauspieler Max von Thun.

Von 2013 bis 2018 war die Schauspielerin mit dem Produktdesigner Tobias Guttenberg liiert. Heute ist der Radiomoderator Wolfgang Subirge der Partner an Doreen Dietels Seite. 2023 hat sich das Paar verlobt, wie die heutige Gastronomin gegenüber " " im selben Jahr verriet. Die Hochzeit steht allem Anschein nach noch aus.

Doreen Dietel und ihr Partner Wolfgang Subirge im Juli 2023. © imago/Future Image

Doreen Dietel privat: Hat sie Kinder?

Doreen Dietel und ihr Ex Tobias Guttenberg sind Eltern eines gemeinsamen Kindes. Im Mai 2014 kam ihr Sohn Marlow auf die Welt. Via Social Media gewährt Dietel regelmäßig .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

TV-Star Doreen Dietel: Wohnort, Beruf und Krankheit

Doreen Dietel lebt heute in Gmund am Tegernsee. Seit 2018 betreibt sie dort die Gaststätte "Café Dürnbecker". Im Gespräch mit der AZ verriet Dietel im April dieses Jahres, wie sie in ihrem Lokal die perfekte Wohlfühlatmosphäre schafft.

Im Frühjahr 2022 gab sie bekannt, an schwarzem Hautkrebs erkrankt gewesen zu sein. "Es war ein bösartiger Tumor! Zum Glück wurde alles entfernt, der Krebs hatte noch nicht gestreut. Ich muss nicht zur Chemotherapie oder zur Bestrahlung", so die Schauspielerin gegenüber " "

"Promi Big Brother" 2025: Doreen Dietel sorgt sich um Lokal

Im Herbst 2025 wurde bekannt, dass Doreen Dietel in der 13. Staffel von "Promi Big Brother" zu sehen sein wird. Neben Stars wie Marc Terenzi oder Achim Petry kämpft sie im bekannten TV-Container um eine Preissumme von 100.000 Euro. Via Instagram äußerte sich die Schauspielerin zur Teilnahme: "Oh mein Gott, echt mal, ist das aufregend. [...] Ich weiß es schon seit Mai. Und es ist so schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen mit meinem Geschäft." Im "Café Dürnbecker" hat die Gastronomin tagtäglich alle Hände voll zu tun. Dass sie für die Dreharbeiten für das Sat.1-Format einige Zeit nicht in ihrer Gaststätte sein kann, scheint sie zu beschäftigen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Wie sich Doreen Dietel im TV-Container so schlägt? Wird sie wie ihr Ex Ben Tewaag, der in einer vergangenen "Promi Big Brother"-Staffel den Sieg holen konnte, mit dem Gewinn nach Hause gehen? Das stellt sich ab dem 6. Oktober auf Sat.1 heraus.