Nach monatelanger Funkstille hat sich Lea Marlen Woitack mit einer Überraschung zurückgemeldet. Der "Rote Rosen"-Star ist heimlich Mama geworden. Die Schauspielerin musste aber auch einen Abschied verkraften.

Lea Marlen Woitack meldet sich zurück - und das mit einer süßen Überraschung: Die Schauspielerin hat ein Baby bekommen! Das verriet sie am Dienstagabend auf ihrem Instagram-Account, nachdem es zuvor monatelang still um die 39-Jährige geworden war. Der letzte Beitrag wurde am 12. März veröffentlicht. Auch von einer Schwangerschaft war bis dato nichts bekannt.

"So lang war es hier still. Im Digitalen. Dafür hat sich das echte Leben mit allen Facetten gezeigt", leitet Lea Marlen Woitack in ihrem Beitrag ein, indem sie auf einem Foto mit Babybauch und auf einem anderen schließlich mit dem Neugeborenen im Arm zu sehen ist. Name, Geschlecht und Geburtsdatum nennt sie nicht. Und auch ihre folgenden Worte geben Rätsel auf: "Ein Mensch ist gekommen, einer gegangen. Beides hat Platz gebraucht, und beides hat mich verändert."

Von wem Lea Marlen Woitack offenbar Abschied nehmen musste, ließ sie offen. Auch hierüber sind öffentlich keine Informationen bekannt. Gleichzeitig kündigte der "Rote Rosen"-Star aber an: "Ich habe in dieser Zeit weniger geteilt und mehr gelebt. Jetzt habe ich wieder Lust, hier zu sein."

Lea Marlen Woitack war bei GZSZ und "Rote Rosen" dabei

Lea Marlen Woitack spielte von 2014 bis 2019 die Rolle der Sophie Lindh in der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Ab November 2024 war sie dann als Hauptdarstellerin Svenja Jablonski in der 23. Staffel der ARD-Telenovela "Rote Rosen" zu sehen. Zuletzt war sie Teil von "Die Cooking Academy" auf ProSieben.