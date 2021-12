Donatella Versace vermisst ihren Bruder Gianni "so sehr"

Anlässlich seines 75. Geburtstags richtet Donatella Versace auf Instagram ein paar rührende Worte an ihren verstorbenen Bruder Gianni Versace: "Ich vermisse dich so sehr!"

Donatella Versace erinnert in den sozialen Medien an ihren verstorbenen Bruder Gianni.

Der berühmt-berüchtigte Designer Gianni Versace (1946-1997) wäre am 2. Dezember 2021 75 Jahre alt geworden. Anlässlich des Geburtstags ihres 1997 verstorbenen Bruders erinnert Donatella Versace (66) an den früheren Modeschöpfer. "Heute wäre Giannis 75. Geburtstag gewesen. Gianni, ich vermisse dich so sehr", schreibt sie zu einem alten Schwarz-Weiß-Foto von sich und ihrem Bruder in einem Atelier.

Gianni Versace sei ein Genie gewesen. Sie vermisse ihn "jeden Tag". In den Kommentaren ihres Posts meldeten sich auch zahlreiche Promis zu Wort. "Ich liebe dich Donatella Versace. Ich weiß, dass du ihn jeden Tag stolz machst", schreibt etwa Model Gigi Hadid (26). Topmodel Naomi Campbell (51), Sänger Ricky Martin (49) und Model Amber Valletta (47) hinterlassen außerdem mehrere Herz-Emojis.

Der tragische Tod von Gianni Versace

Der italienische Modedesigner Gianni Versace war Gründer des heute erfolgreichen Modeunternehmens Versace. Am 15. Juli 1997 wurde er vor seiner Villa in Miami von dem Callboy Andrew Cunanan erschossen. Er verstarb im Alter von 50 Jahren. Nach seinem Tod übernahm seine Schwester Donatella Versace das Modeunternehmen.