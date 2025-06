Donald Trump wird 79: Zwei seiner Kinder gratulieren ihm via Instagram

Donald Trumps Kinder Eric und Tiffany haben dem US-Präsidenten zum 79. Geburtstag gratuliert. Das Staatsoberhaupt feiert bei einem anderen Event, das auf seinen Ehrentag fällt.

Zwei seiner Kinder haben US-Präsident Donald Trump am Samstag über Social Media zu seinem 79. Geburtstag gratuliert. Als erstes meldete sich Eric Trump (41) auf Instagram zu Wort. "Alles Gute zum Geburtstag, Dad!", dem US-Präsidenten. Dazu teilte er mehrere Bilder. Auf einem Foto stehen Vater und Sohn auf einem Golfplatz stehen. Beide grinsen in die Kamera, während Donald Trump einen Daumen nach oben zeigt. Auf einem anderen Bild ist er mit Erics Tochter Carolina Dorothy (5) zu sehen. Hand in Hand stehen sie auf der Rennstrecke bei dem Motorsportevent Daytona 500. Als letztes fügte Eric Trump einen Schnappschuss an, der ihn und seinen Vater scheinbar bei einem politischen Event zeigt.

Auch Donald Trumps Tochter Tiffany (31), die der US-Präsident mit Exfrau Marla Maples bekam, gratulierte ihrem Vater. In ihrer Instagram-Story teilte sie zwei Schwarz-Weiß-Fotos von ihrer Hochzeit mit Michael Boulos (27). Ein Bild zeigt das Vater-Tochter-Duo in einem prunkvollen Saal, auf dem anderen wird sie offenbar von ihrem Vater zum Altar geführt. Zu einem gemeinsamen Bild mit ihrem Ehemann und ihrem Vater schrieb Tiffany Trump: "Alles Gute zum Geburtstag, Dad!" und ergänzte ein rotes Herz.

Militärparade an Donald Trumps Geburtstag

Der 47. Präsident der Vereinigten Staaten kann sich nicht nur über die öffentlichen Glückwünsche von zwei seiner fünf Kinder freuen, auch eine Militärparade fällt auf seinen Geburtstag. Diese findet zur Feier des 250. Jahrestags der US-Armee in Washington D.C. statt. Wie berichtete, sollen rund 6.600 Soldaten, über 50 Flugzeuge und Hubschrauber und etwa 150 Militärfahrzeuge Teil der Parade sein. Zudem wird auch im Rahmen eines Festivals gefeiert, darunter mit einem Feuerwerk. Das alles hat seinen Preis: soll das Event 40 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 34,6 Millionen Euro) kosten.

Gleichzeitig sind im ganzen Land über 1.500 Proteste gegen die Trump-Regierung geplant. Diese laufen demnach unter dem Motto "No Kings", also "keine Könige". In Washington D.C. soll es den Veranstaltern zufolge allerdings keine Demonstrationen geben. Der Präsident habe zuvor gewarnt, dass Protestierende "mit sehr großer Härte" rechnen müssten, sollten sie die Parade stören.