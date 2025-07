Donald Trump will neue Coca-Cola-Rezeptur: So reagiert der Konzern

US-Präsident Donald Trump verkündet, Coca-Cola werde in den USA künftig auch wieder mit Rohrzucker statt Maissirup gesüßt. Der Konzern hält sich jedoch bedeckt und bestätigt die Rezepturänderung nicht offiziell. Noch nicht?

Coca-Cola lässt sich nicht in die Karten schauen. , der Getränkeriese werde seine Rezeptur in den USA grundlegend ändern, reagiert der Konzern bemerkenswert zurückhaltend auf die präsidiale Ankündigung.

"Wir schätzen die Begeisterung von Präsident Trump für unsere ikonische Marke Coca-Cola", . Weitere Details zu "neuen innovativen Angeboten innerhalb unserer Coca-Cola-Produktpalette" würden "in Kürze bekannt gegeben". Eine direkte Bestätigung von Trumps Behauptung sucht man vergebens.

Donald Trump verkündet Rohrzucker-Revolution

Dabei hatte Trump die Änderung als ausgemachte Sache präsentiert: "Ich habe mit Coca-Cola über die Verwendung von echtem Rohrzucker in Cola in den Vereinigten Staaten gesprochen, und sie haben zugestimmt", schrieb der Präsident am Donnerstag. Statt wie seit den 1980er-Jahren mit billigem Maissirup, soll Coca-Cola in den USA künftig wieder mit Zuckerrohr gesüßt werden.

Die Ankündigung kommt nicht von ungefähr. Trumps Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. (71) und viele Experten kritisieren den Maissirup mit hohem Fructosegehalt als extrem ungesund. Zahlreiche Studien bringen übermäßigen Maissirup-Konsum mit Fettleibigkeit, Diabetes und anderen Zivilisationskrankheiten in Verbindung.

Mexikanische Cola als Vorbild

In vielen Geschäften und Restaurants in den USA gibt es bereits mexikanische Coca-Cola mit Zuckerrohr zu kaufen - und diese gilt nicht nur als gesünder, sondern auch als geschmacklich überlegen. Auch in Deutschland verwendet Coca-Cola nach eigenen Angaben Zucker, der zu 98 Prozent aus heimischen Zuckerrüben stammt. Nur in den USA setzt der Konzern fast ausschließlich auf den billigeren, aber umstrittenen Maissirup.

Donald Trump gilt als großer Fan des koffeinhaltigen Erfrischungsgetränks des Konzerns. Er selbst setzt jedoch auf die zuckerfreie Version mit kalorienarmen Süßstoffen. Angeblich soll Trump laut eines Porträts der "New York Times" bis zu zwölf Dosen Diet Coke (in Deutschland Coca-Cola light) pro Tag trinken. Berühmt wurde sein legendärer "Diet-Coke-Button" auf seinem Schreibtisch im Oval Office: Wenn dieser gedrückt wird, erscheint kurze Zeit später ein Diener mit einer Dose Cola auf einem Silbertablett.