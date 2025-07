Donald Trump plant Käfigkampf am Weißen Haus

Vor dem Weißen Haus wird wohl bald mit harten Bandagen gekämpft. Den 250. Geburtstag der USA möchte Präsident Donald Trump mit einem Käfigkampf feiern.

Donald Trump (79) ist ein bekennender Fan von Mixed-Martial-Arts-Kämpfen und pflegt eine enge Freundschaft zu UFC-Präsident Dana White (55). Zum 250. Jubiläum der USA im kommenden Jahr will der US-Präsident nun einen besonderen Plan verwirklichen: Eine Kampfsportveranstaltung auf dem Gelände des Weißen Hauses.

"Wir haben dort eine Menge Platz"

Unter dem Motto "America 250" laufen bereits die Vorbereitungen für das große Jubiläum am 4. Juli 2026. Bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Iowa kündigte Donald Trump laut US-Medien eine Reihe besonderer Events an - darunter womöglich auch ein UFC-Kampf: "Ich glaube sogar, wir werden einen UFC-Fight haben", . "Mit dem großartigen Dana White - stellen Sie sich das vor: ein Kampf auf dem Gelände des Weißen Hauses. Wir haben dort eine Menge Platz."

Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer sollen den spektakulären Käfigkampf 2026 live vor dem Weißen Haus miterleben können. Noch ist unklar, wo genau auf dem Gelände das Event stattfinden soll - doch Trump wünscht sich nichts Geringeres als einen echten Titelkampf, "einen vollen Kampf" vor 20.000 bis 25.000 Fans. Ein UFC-Sprecher bestätigte dem Branchenmagazin bereits die Pläne. In Kürze, so heißt es, wolle Dana White weitere Details bekannt geben.

Karoline Leavitt (27), Pressesprecherin des Weißen Hauses, , der Präsident meine es "todernst". Auch ein UFC-Sprecher bestätigte gegenüber dem US-Sender: "Wir führen Gespräche mit dem Weißen Haus über die Ausrichtung einer UFC-Veranstaltung vor Ort."

Trump wurde in den letzten Monaten vermehrt bei UFC-Veranstaltungen gesichtet. Im April besuchte er etwa ein Event in Miami, bei dem er mit Milliardär und Ex-Kumpel Elon Musk (54) sowie dessen vierjährigem Sohn X Æ A-Xii am Ring saß. Anfang Juni ließ sich Trump bei einem UFC-Event in Newark nach einem großen Krach mit Musk dann alleine von der Menge feiern.