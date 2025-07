Donald Trump eröffnet mit seiner Familie neuen Golfplatz in Schottland

Im schottischen Aberdeen hat Donald Trump am Dienstag einen neuen Golfplatz eröffnet. Der US-Präsident ließ es sich nicht nehmen, gemeinsam mit seiner Familie selbst eine Partie zu spielen.

Donald Trump auf dem Golfplatz in Aberdeen umgeben von seiner Familie. V.l.: Spencer und Chloe Trump mit Vater Donald Trump Jr. sowie Lara und Eric Trump.

US-Präsident Donald Trump (79) hat am Dienstag seinen neuen Golfplatz in Schottland eröffnet. Begleitet wurde der 79-Jährige in Aberdeen von seinen beiden Söhnen Eric Trump (41) und Donald Trump Jr. (47). Auf Bildern der Veranstaltung sind auch Spencer (12) und Chloe Trump (11) zu sehen, zwei der Kinder von Donald Trump Jr.

Nachdem Donald Trump das rote Band zur Einweihung durchschnitten hatte, griff er zum Golfschläger und spielte selbst eine Partie. "Wir spielen schnell und dann reise ich zurück nach Washington, D.C. und wir löschen Feuer auf der ganzen Welt", verkündete der US-Präsident, wie die US-amerikanische Zeitung "The Hill" schreibt.

"Gestern haben wir einen Krieg beendet", erklärte er demnach außerdem bei der Zeremonie und bezog sich damit auf die Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha: "Das ist viel wichtiger als Golf zu spielen. So sehr ich es auch mag, es ist viel wichtiger."

Donald Trump: "Wir werden ein paar Bälle schlagen"

Anschließend begab sich Donald Trump gemeinsam mit seiner Familie zur Golfpartie. Mit dabei waren Sohn Eric Trump, der irische Profigolfer Paul McGinley (58) und der US-amerikanische Profi Rich Beem (54). Bevor er seine Golfrunde fortsetzte, sagte Trump Medienberichten zufolge: "Ich schätze, wir werden ein paar Bälle schlagen. Und wir werden die Runde spielen. Ich freue mich wirklich darauf, zu spielen".

Der neue Golfplatz liegt außerhalb von Aberdeen und ist nach Trumps Mutter Mary Anne MacLeod (1912-2000) benannt, die in Schottland geboren wurde. Eric Trump bezeichnete den Golfplatz als "Leidenschaftsprojekt meines Vaters". Trump soll noch zwei weitere Golfplätze in Schottland besitzen, insgesamt sind es angeblich um die 15. Die Mehrheit davon liegt in den USA.