Dominik Stuckmann: Woher kennt man den neuen Bachelor?

"Der Bachelor" ist am 26. Januar gestartet. Seitdem sucht Geschäftsmann Dominik Stuckmann als Rosenkavalier in Mexiko nach einer neuen Partnerin. Sein Name und sein Gesicht sind nicht ganz neu – er ist in der Gesundheitsbranche längst bekannt.

28. Januar 2022 - 13:10 Uhr | AZ/(ili/spot)

Blond, durchtrainiert und liebeshungrig: Dominik Stuckmann ist der zwölfte RTL-"Bachelor".

Ein neuer "Bachelor" ist gefunden: Dominik Stuckmann (29) ist der zwölfte Rosenkavalier der RTL-Kuppelshow. Name, Alter, Beruf: Das ist Bachelor Dominik Stuckmann Der IT-Spezialist, Unternehmer und Sport-Fan (Tischtennis, Fußball, Angeln) lebt in Frankfurt am Main und Gran Canaria. Zu seinem Glück fehlt ihm nur noch die passende Partnerin. Und genau die will er seit Januar 2022 in Mexiko finden. Dominik Stuckmann sucht in Mexiko nach seiner Traumfrau. © RTL Exfreundin von Dominik Stuckmann: Trennung vor 9 Monaten "Ich erwarte, die Zeit meines Lebens zu haben und im besten Fall, die Liebe meines Lebens zu finden", sagte der Mann, der seit neun Monaten Single ist, vor dem Staffel-Start. Seine letzte Beziehung hielt sechs Jahre, danach zog er auf die Kanareninsel in die Finca seines Opas: "Das war super, um mal in mich selber reinzuschauen und alles drumherum auszublenden. Der richtige Schritt", weiß er heute. Dominik Stuckmanns Motto: "Einfach machen, nicht so viel nachdenken" Sein Motto lautet: "Einfach machen, nicht so viel nachdenken." Dominik Stuckmann spielte "Tischtennis auf Leistungsniveau, besuchte eine Elite-Sportschule und studierte Sportwissenschaften und -management", . Dennoch entschied er sich für eine Karriere in der Wirtschaft. Dominik Stuckmann ist der neue "Bachelor". © RTL Neben seinem Job als IT-Spezialist berät und investiert der 29-Jährige mittlerweile in Start-ups und setzt Immobilienprojekte um. "In den Schoss gefallen ist mir das alles nicht. Ich habe viele Nächte durchgemacht und vieles hat darunter gelitten." Zum Beispiel sein Beziehungsleben, doch das soll sich jetzt ändern! Bekanntheit: Dominik Stuckmann ist Gründer von "MakeHealth" Im Januar 2019 erschien ein Interview von ihm bei "Investorszene", in dem er vorstellte. Das Start-up wurde von Stuckmann selbst gegründet und "unterstützt seine Kunden bei der Umsetzung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) oder einzelnen Maßnahmen zur Optimierung eines bestehenden BGM." Und weiter: "Betriebliches Gesundheitsmanagement ist seit Jahren ein aufsteigender Trend in deutschen Unternehmen. Wir möchten mit unserem Konzept ein Fundament für eine gesundheitsorientierte Unternehmenspolitik schaffen, um die jährlich entstehenden extrem hohen Kosten aufgrund von Krankheitsausfällen für die Unternehmen zu mindern." Das Team von "MakeHealth" besteht aus Sportwissenschaftlern, Ernährungswissenschaftlern und Physiotherapeuten. Ziel des Start-ups soll es sein, Unternehmen bei der Steigerung von Gesundheit, Motivation und Identifikation der Mitarbeiter zu unterstützen. Neue Freundin: So sollte seine Traumfrau sein Seine Partnerin soll ihm in wesentlichen Charakterzügen ähnlich sein: Sie sollte "warmherzig, optimistisch, spontan, abenteuerlustig und zielstrebig" sein. Ansonsten wünscht er sich viel Gemeinsamkeit (Freundeskreis, Reisen), aber auch genügend Freiraum. Obwohl er ein Trennungskind ist, seine Eltern gingen auseinander, als er zwölf Jahre alt war, glaubt er an die große, ewige Liebe: "Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch und wünsche mir eine Frau, mit der ich vor den Traualtar treten und hinterher eine mega geile Party feiern kann." Bis es soweit ist, muss offenbar gar nicht so viel Zeit vergehen: "Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, dazu gehören natürlich auch Gefühle. Die entwickeln sich bei mir relativ schnell. Ich glaube also schon, dass ich mich recht schnell verlieben kann. Aber dafür muss das gewisse Etwas da sein", erklärte Dominik Stuckmann vor dem Mexiko-Abenteuer. Starttermin von "Der Bachelor": Erstes Sendedatum war der 26. Januar Der gebürtige Hesse verteilt seit dem 26. Januar immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL die Rosen. Auf RTL+ ist die neuste Folge bereits eine Woche vorher abrufbar. "In den letzten Monaten war ich sehr zurückgezogen und bin jetzt einfach wieder Feuer und Flamme, raus in die Welt zu gehen. Ein super Abenteuer, auf das ich richtig Bock habe", freute sich der neue Rosenkavalier vor der Ausstrahlung.