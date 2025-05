Domhnall Gleeson: Steve Carell ermutigte ihn zu "The Office"-Spin-off

Domhnall Gleeson wird bald im "The Office"-Spin-off "The Paper" zu sehen sein. Für die Rolle holte er sich davor ermutigende Ratschläge bei Steve Carell und John Krasinski.

Domhnall Gleeson ist der Hauptdarsteller im "The Office"-Spin-off "The Paper".

Domhnall Gleeson (42) hat sich, bevor er beim "The Office"-Spin-off "The Paper" zugesagt hat, Rat bei zwei Originalserienstars eingeholt. Im Interview mit "People" verriet der Schauspieler, dass er sowohl mit Steve Carell (62) als auch mit John Krasinski (45) Rücksprache hielt, bevor er seine Serienrolle in der neuen "The Office"-Serie annahm.

Krasinski habe ihm einen sehr einfachen Ratschlag gegeben, so Gleeson: "Er war wunderbar. Ich meine, sein großer Ratschlag, den er mir gab, war, es zu machen." Und auch im Gespräch mit Carell habe er eine ähnliche Erfahrung gemacht:

"Und das Gleiche gilt für Steve Carell, einen anderen wunderbaren Schauspieler, mit dem ich bereits zusammengearbeitet hatte", so Gleeson. "Der Rat war: Wenn es Greg Daniels ist, solltest du es unbedingt machen, denn mit ihm zu arbeiten, ist ein Vergnügen, das nicht viele Leute haben." Daniels ist der Regisseur, Produzent und Drehbuchautor hinter der Kult-Büroserie "The Office".

Gleeson zeigte sich im Gespräch begeistert von dem kommenden Spin-off, das beim US-Streamingdienst Peacock erscheint. Er sei so froh, dass er die Rolle angenommen habe. "Ich glaube, wir haben wirklich etwas Schönes geschaffen."

Die begeisterten Berichte der "The Office"-Ikonen Steve Carell und John Krasinski hätten ihn umso mehr darin bestätigt, die Rolle anzunehmen. "Ich würde gerne denken, dass ich es auch alleine dort hingeschafft hätte, aber wenn John und Steve gesagt hätten: 'Mach es nicht, es ist ein Albtraum', wäre ich abgehauen. Aber sie hätten sich nicht positiver darüber äußern können und ich bin froh, dass ich auf sie gehört habe."

Darum geht es im neuen "The Office"-Spin-off

Die neue Serie spielt im Umfeld einer taumelnden Zeitung, "Das Dokumentarfilmteam, das Dunder Mifflins Filiale in Scranton verewigt hat, ist auf der Suche nach einem neuen Thema, als sie eine sterbende historische Zeitung aus dem Mittleren Westen entdecken", heißt es in einer kurzen Zusammenfassung.

Das Konzept des Ablegers findet Steve Carell gut, auch vom neuen Hauptdarsteller Domhnall Gleeson ist er begeistert: "Ich habe die Serie 'The Patient' mit ihm gemacht, und er ist ein exzellenter Schauspieler und ein super netter Kerl, also denke ich, es wird großartig."