Domenico De Cicco: Das sind die Gründe für das Liebes-Aus

Zwischen Reality-TV-Star Domenico De Cicco und seiner Freundin und Mutter seiner Tochter ist alles aus - und das sind die Gründe.

Ex-Dschungelcamper Domenico de Cicco (37) und seine Freundin Julia haben sich getrennt. Das verriet der Reality-TV-Star . Auch spricht der 37-Jährige offen über die Gründe für das Liebes-Aus mit der Mutter seiner zweijährigen Tochter.

"Wir haben immer infrage gestellt, ob wir wirklich zusammengehören. Und jetzt vor einem Monat haben wir uns entschieden, uns zu trennen", erklärt De Cicco. Es habe häufig Situationen gegeben, in denen die beiden einfach nicht miteinander harmoniert hätten. Dennoch hätten sie vor allem am Anfang eine schöne Zeit gehabt und sie seien beide glücklich gewesen. Doch: "Im Leben passieren halt Sachen, wenn man glücklich ist. Man überspringt sehr viele Punkte", so der Ex (2018) von Trash-Ikone Evelyn Burdecki (32).

Es sei manchmal besser, "wenn man getrennte Wege geht und eine andere Lösung findet, dass alle glücklich werden". Immerhin seien sie in ihren zwei Jahren Beziehung durch "dick und dünn gegangen" und auch als Eltern hätten sie harmoniert und alles gegeben: "Wir haben der Kleinen das beste Leben geboten, das wir konnten." Nur als Paar habe es eben nicht so funktioniert, wie sich die beiden das vorgestellt hätten. Das Mädchen kam im Herbst 2008 zur Welt.