Dolly Parton ist tot: Country-Sängerin stirbt mit 80 Jahren

Dolly Parton war eine Ikone der amerikanischen Country-Musik, die sich nie viel aus ihrem Alter gemacht hat. Nun ist sie mit 80 Jahren gestorben.

Nashville

Die US-Country-Ikone Dolly Parton ist tot. Sie sei "friedlich" im Alter von 80 Jahren in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee gestorben, bestätigte ihre PR-Agentur der Deutschen Presse-Agentur. In einem Video auf ihrer Instagram-Seite teilte die Familie mit: "Die Traurigkeit ist mit uns, aber nicht mit Dolly. Sie hat ihr Leben gelebt." Über die Todesursache war zunächst nichts bekannt.

Auf Partons Wunsch werde eine kleine Trauerfeier im engsten Familienkreis stattfinden, hieß es. Fans seien aber etwa dazu eingeladen, ihr in den sozialen Medien zu gedenken.

Aus armen Verhältnissen – Mit zehn Jahren im Radio und Fernsehen

Erst im Mai hatte Parton eine für September geplante Konzertreihe in Las Vegas aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Die Auftritte in der Casino-Stadt im US-Bundesstaat Nevada sollten schon im vorigen Jahr stattfinden. Auch damals hatte die Sängerin ("Jolene", "Nine to Five") die Show bereits wegen einer Erkrankung auf 2026 verschoben. Ihr Immun- und ihr Verdauungssystem seien in den letzten Jahren aus dem Gleichgewicht geraten und sie leide an Nierensteinen, teilte der Star damals mit.

Geboren wurde Dolly Rebecca Parton am 19. Januar 1946 im US-Bundesstaat Tennessee in einer kleinen Holzhütte. Die Eltern und ihre insgesamt zwölf Kinder lebten in Armut. In der Kirche und Zuhause wurde viel Musik gemacht und gesungen.

Dabei zeigte sich schnell das Talent von Parton. Schon mit zehn Jahren trat sie in örtlichen Fernseh- und Radioshows auf. Als Teenager Dolly sang sie in der berühmten "Grand Ole Opry"-Show in Nashville. Nach dem Schulabschluss 1964 zog Parton ganz nach Nashville und begann ein Leben als Songwriterin und Musikerin. Ihre erste Single schaffte es 1967 nur auf Platz 24 der Country-Charts. Es folgten viele weitere Hits darunter unter anderem "I Will Always Love You", das später auch Whitney Houston großen Erfolg einbrachte.