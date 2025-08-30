In den vergangenen Jahren war es still geworden um Dolly Buster. Jetzt kehrt der Ex-Pornostar ins Fernsehen zurück - auch, um einen Schicksalsschlag zu bewältigen.

Ex-Porno-Star Dolly Buster wollte sich mit ihrer Rückkehr ins Fernsehen auch von einem schweren Schicksalsschlag ablenken. Kurz vor ihrer Teilnahme an der Show "Deutschlands dümmster Promi" starb ihr Mann.

"Ich wollte jedenfalls meine Teilnahme an der Show absagen. Mein Hausarzt und mein Psychiater haben mir dann geraten: "Mach etwas, das dich ein bisschen ablenkt! Mach etwas, damit du mal aus dem Haus kommst!"", sagte sie im Interview der "Augsburger Allgemeinen" (Wochenendausgabe). "Man sagt: Die Zeit heilt alle Wunden. Demnach wird es jeden Tag ein wenig besser. Zugleich gibt es immer wieder Rückfälle."

"Depression und der Tod meines Mannes waren extreme Ereignisse"

Ihr Mitkandidat Mario Basler habe ihr während der Sendung geholfen. "Basler war in der Show nicht zu toppen! Obwohl es mir zur Zeit der Aufzeichnung sehr schlecht ging, hatte ich dank ihm Momente, in denen ich Bauchschmerzen vor Lachen bekam."

Sie habe sich in den letzten Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. "Die Depression und der Tod meines Mannes waren extreme Ereignisse. Sie haben mir einen Stoß versetzt", sagte sie. Insgesamt habe sie "mit der Außenwelt nicht mehr viel zu tun" und auch nach der Show wolle sie nun "erst mal wieder ein Päuschen" einlegen.

In der Prosieben-Show "Deutschlands dümmster Promi" wird das klassische Quiz-Konzept umgedreht – wer am meisten weiß, fliegt raus. Die Aufgaben beinhalten ganz unterschiedliche Kategorien, von Logik bis Buchstabieren. Dolly Buster kandidiert unter anderem gegen Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt und Influencer Joe Laschet, Sohn von Armin Laschet, einst CDU-Chef und Kanzlerkandidat der Union.