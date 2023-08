Doku geplant? Helene Fischer soll bald die Netflix-Nutzer verzaubern

Bekommt Helene Fischer eine eigene Doku beim Streamingdienst Netflix? Eines Medienberichts zufolge soll in wenigen Monaten ein Dokumentarfilm erscheinen.

Seit Kurzem gibt es Gerüchte, dass Helene Fischer (39) womöglich eine eigene Netflix-Doku bekommen soll. Die "Bild"-Zeitung möchte erste Details kennen und auch der Streamingdienst hat sich geäußert.

Die deutsche Schlagerkönigin soll einen 90-minütigen Dokumentarfilm bei dem Streaming-Riesen bekommen. Es sei angeblich geplant, dass die Doku voraussichtlich im Frühjahr 2024 veröffentlicht wird. Schon seit mehreren Monaten werde an dem Film gearbeitet.

Fischer selbst solle in der Doku zu Wort kommen. Außerdem standen demnach für Interviews unter anderem auch schon ihr Manager, Fans und Wegbegleiter vor den Kameras. Netflix hat sich mittlerweile zu Berichten über eine mögliche Doku geäußert.

Auch Netflix hat von den Gerüchten gehört

Vage Worte und kein klares Dementi des Stremingdienstes lassen Fans bestimmt aufhorchen. "Auch wir haben von den Gerüchten über die Helene-Fischer-Doku bei Netflix gehört", Robert Ardelt, Senior PR-Director von Netflix für Deutschland, Österreich und die Schweiz. "Und ich kann Ihnen sagen: Wir können uns dazu noch nicht äußern."

Worauf sich Fans neben der möglichen Netflix-Dokumentation zudem freuen können, sind weitere Konzerte Fischers, die gerade erst ihren 39. Geburtstag gefeiert hat und derzeit eine Sommerpause einlegt. Am 25. August soll es in Köln weitergehen. Anschließend stehen im Rahmen ihrer "Rausch"-Tour noch Konzerte in Wien, Arnheim, Zürich, München und Frankfurt auf dem Programm. Am 8. Oktober soll das große Finale in der Main-Metropole gefeiert werden.