Django Asül oder Stephan Zinner: Wer hat besser derbleckt, Luise Kinseher?

Ist der Maibockanstich der gemütlichere Nockherberg? Immer wieder müssen sich die beiden verwandten Events miteinander vergleichen lassen – ebenso wie ihre jeweiligen Derblecker. Während Django Asül bereits seit 16 Jahren die Politiker beim Maibockanstich aufs Korn nimmt, feierte Stephan Zinner am Nockherberg heuer sein Debüt. Wer es besser gemacht hat und was kann man von Neu-Fastenprediger Zinner noch erwarten? Dazu hat "Mama Bavaria" Luise Kinseher eine klare Meinung.

Acht Jahre lang war sie die "Mama Bavaria" am Nockherberg: Wer derbleckte laut Luise Kinseher also besser? Django Asül beim Maibockanstich oder Stephan Zinner am Nockherberg?

Maibockanstich versus Nockherberg: Beide Events liegen im gesellschaftlichen Kalender der Stadt gerade einmal sechs Wochen auseinander. Und sind sich dabei auch noch sehr ähnlich: Starkbier, Polit-Prominenz und einer, der eben jene sauber derbleckt.

Django Asül versus Stephan Zinner: 16 Jahre Erfahrung gegen Nockherberg-Debüt

Während als Nachfolger von Maximilian Schafroth zum ersten Mal Kabarettist und Schauspieler Stephan Zinner ("Himmel, Herrgott, Sakrament") am Nockherberg auf die Bühne trat, ist beim Maibockanstich Kabarettist Django Asül bereits seit inzwischen 16 Jahren eine Bank.

Aber wer macht's denn nun besser? Die AZ hat eine gefragt, die sich mit dem Derblecken bestens auskennt: Acht Jahre lang, genauer gesagt von 2011 bis 2018, mimte Kabarettistin Luise Kinseher die "Mama Bavaria" am Nockherberg und hielt sich damit in der jüngeren Geschichte der Derblecker am Nockherberg am längsten durchgehend auf der Bühne.

Zum 16. Mal in Folge auf der Bühne beim Maibockanstich: Kabarettist Django Asül liefert beim Derblecken auch heuer wieder wie gewohnt ab. © Felix Hörhager (dpa)

Luise Kinseher: "Man merkt, dass der Django viel Erfahrung hat"

Zum Vergleich zwischen Django Asül und Neu-Fastenprediger Stephan Zinner sagt Luise Kinseher der AZ am Rande des Maibockanstichs: "Man merkt einfach, dass der Django wahnsinnig viel Erfahrung hat. Der stellt sich auf die Bühne und haut einfach raus."

Stephan Zinner hingegen war bei seinem Debüt am Nockherberg - wenig überraschend - die Aufregung noch deutlich anzumerken, wie auch Ministerpräsident Markus Söder nach der Rede verlauten ließ. Für eine erste Rede "respektierlich und gut", lautete Kinsehers Urteil am Nockherberg.

Kabarettist Stephan Zinner feierte als Fastenprediger heuer sein Debüt am Nockherberg. © Peter Kneffel (dpa)

Gitti Walbrun: "Der Stephan Zinner war vielleicht ein bisserl zu brav"

Also Django vorn, Zinner hinten? So einfach macht es sich "Mama Bavaria" bewusst nicht und betont: "Ich verspreche Ihnen eines, das macht der Stephan im nächsten Jahr genauso", so Kinseher zur AZ. "Denn das erste Mal ist immer nicht so leicht."

Eine Meinung, die auch "Dahoam is Dahoam"-Kult-Star Gitti Walbrun teilt: "Der Django sticht genau da rein, was wir eigentlich hören wollen", so die Schauspielerin nach der Maibock-Rede. Ganz anders als am Nockherberg, meint Walbrun: "Der Stephan Zinner war vielleicht einfach ein bisserl zu brav, aber vielleicht ändert sich das im nächsten Jahr? Er hat sich erst ein bisserl antasten müssen. Ich finde ihn ganz toll!"

Kabarettistin und Ex-"Mama Bavaria" Luise Kinseher (l.) mit Schauspielerin Gitti Walbrun ("Dahoam is Dahoam") beim Maibockanstich im Hofbräuhaus. © IMAGO/B. Lindenthaler

Stephan Zinner hat als Nockherberg-Neuling also weiterhin prominente Unterstützer hinter sich. Ob er als Fastenprediger wie sein Kollege Django Asül dann auch irgendwann die 16 Jahre am Nockherberg vollmachen wird? Das bleibt abzuwarten.