DJ Tiësto wird zum zweiten Mal Vater

Tiësto und seine Ehefrau Annika Backes Verwest werden zum zweiten Mal Eltern. Das hat der niederländische DJ nach einem gemeinsamen Auftritt bei den Grammys auf Instagram bestätigt.

Tiësto (53) wird erneut Vater. Das bestätigte der DJ nach einem gemeinsamen Pärchen-Auftritt bei den Grammys am vergangenen Sonntag (3. April) . "Ich bekomme ein weiteres Baby mit der Liebe meines Lebens", schrieb er zu einem kurzen Clip, in dem er seiner Frau Annika Backes Verwest einen Kuss auf den gewölbten Bauch gibt. Diese wiederum postete der beiden in ihrem Grammy-Look und verriet: "Baby Boy unterwegs." Ihr Mann bestätigte mit blauen Herzchen-Emojis unter dem Post, dass die beiden einen Jungen erwarten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Das Paar, das im September 2019 Hochzeit feierte, hat bereits eine Tochter. Viola Margreet Verwest kam im November 2020 zur Welt. Im Oktober 2020 erklärte der DJ im Interview mit spot on news, dass seine Heirat ihn "zu einem besseren Menschen gemacht hat. Ich verstehe Gefühle besser und es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man die Liebe seines Lebens heiratet."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert