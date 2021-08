DJ Khaled war an Covid-19 erkrankt

Der US-amerikanische DJ und Musikproduzent DJ Khaled hat öffentlich gemacht, dass er und zumindest Teile seiner Familie an Covid-19 erkrankt waren. Es gehe aber allen wieder gut.

DJ Khaled (45) und seine Familie waren an Covid-19 erkrankt. Das hat der Musikproduzent und DJ, der unter anderem für Hits wie "All I Do Is Win" bekannt ist, bei Instagram erklärt. "Meine Familie und ich haben uns von Covid erholt und uns geht es jetzt gut", . Es ist nicht klar, wer aus seiner Familie sich ebenfalls infiziert hatte. Ebenso ist nicht bekannt, wann er erkrankt war.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Bitte passt auf euch auf"

Zusätzlich teilte DJ Khaled mehrere Fotos und Clips, in denen seine Ehepartnerin Nicole und seine Kinder Asahd (4) und Aalam (1) zu sehen sind. Er wolle sich bei allen bedanken, die sich um ihn und seine Familie gekümmert hatten, während sie sich auf ihre Genesung konzentriert hatten. Zudem gelte sein Dank unter anderem auch den Ärzten und Gott.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Nicht zuletzt rief er aber auch seine Fans dazu auf, auf sich selbst zu achten. "Bitte seid sicher da draußen! Bitte passt auf euch auf", schrieb der DJ.