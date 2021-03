Disney-Star Bella Thorne und Benjamin Mascolo haben sich verlobt

Der ehemalige Disney-Star Bella Thorne hat sich verlobt. "Sie hat JA gesagt", schrieb ihr Freund Benjamin Mascolo zu einem Foto, auf dem Thorne ihren Ring zeigt. Die beiden sind seit zwei Jahren ein Paar.

Bella Thorne (23, ) ist verlobt. Die ehemalige Disney-Darstellerin hat den Antrag ihres Freundes Benjamin Mascolo angenommen, wie er am Samstag (20. März) mitteilte. "Sie hat JA gesagt", schrieb der 27-Jährige zu einer Reihe von Bildern, die das Paar mit dem Diamantring und bei einem innigen Kuss zeigen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

In seiner Instagram-Story teilte Mascolo weitere Ausschnitte des besonderen Moments, darunter Thorne mit Tränen in den Augen. Die beiden sind seit rund zwei Jahren ein Paar und stehen derzeit gemeinsam für den Film "Time Is Up" vor der Kamera. Mascolo teilte in seiner Instagram-Story am Sonntag, wie er den Antrag gemacht hatte: Er schrieb ihr einen Liebesbrief auf die Rückseite ihres Drehbuchs. Diesen soll die Schauspielerin gelesen haben, als sie gerade mit dem Regisseur den Text durchging.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert