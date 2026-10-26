Diskussion beim "Schlager-Spaß": Andy Borg macht Gästen Ansage

Beim "Schlager-Spaß" überraschte das Schlager-Duo Fantasy Andy Borg mit einem eher ungewöhnlichen Wunsch.

In der "Schlager-Spaß mit Andy Borg"-Ausgabe vom 24. Oktober sorgten unter anderem Wolfgang Lippert (74), das Schlager-Duo Fantasy, Pia-Sophie, Michael Heck, Bürgermeister MarKuss und die Band Oberkrainer Power für musikalische Unterhaltung.

Andy Borg und Wolfgang Lippert singen DDR-Klassiker

Während Sängerin Pia-Sophie in der "Schlager-Spaß"-Ausgabe am 24. Oktober mit "Ein Kuss ohne Liebe" ihre TV-Premiere feierte, war es für Musiker Wolfgang Lippert (74) nicht der erste Besuch in Andy Borgs (65) Weinstübchen. Die beiden pflegen seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft. Kennengelernt haben sie sich damals in Lipperts DDR-Erfolgsshow "Ein Kessel Buntes". Beim "Schlager-Spaß" präsentierte Lippert diesmal seine Single "Niemals was bereut".

Nach seinem Auftritt überbrachte Borg seinem Freund allerdings eine "schlechte" Nachricht: "Alle Duett-Partner, die du dir gewünscht hast, haben leider keine Zeit. Der Einzige, der sich bereit erklärt hat, mit dir zu singen, bin ich", erklärte er. "Da bin ich ja froh, dass die anderen abgesagt haben", schmunzelte Lippert und umarmte Borg. Später standen die beiden gemeinsam auf der Bühne und performten "Erna kommt" im Blues-Brothers-Stil.

Wolfgang Lippert (74) und Andy Borg (65) performen gemeinsam den Klassiker "Erna kommt" im Blues-Brothers-Stil. © Screenshot SWR

Das Lied wurde ursprünglich von Inka Bauses Vater, Arndt Bause, komponiert. Den Text dazu schrieb Wolfgang Brandenstein. Die Veröffentlichung erfolgte im Jahr 1983 – mit großem Erfolg. "Das war mein Durchbruch – und meine Oma hieß so", erklärte Lippert.

Fantasy äußert ungewöhnlichen Wunsch beim "Schlager-Spaß"

Auch das Schlager-Duo Fantasy ist bereits mehrfach in Andy Borgs Weinstübchen zu Gast gewesen. Diesmal hatte Sänger Freddy allerdings ein besonderes Anliegen: "Unser Wunsch wäre, dass wir einmal die 'Schlager-Spaß'-Sendung mit dir moderieren", offenbarte er. Da war Borg tatsächlich einmal sprachlos und lenkte das Thema kurzerhand auf die Erfolgsgeschichte des Schlager-Duos. Immerhin zählt Fantasy zu den erfolgreichsten Duos im deutschsprachigen Raum. Begonnen hat alles im Jahr 1993, der große Durchbruch ließ allerdings viele Jahre auf sich warten.

Andy Borg macht Fantasy eine klare Ansage

Martin erinnerte sich scherzhaft zurück: "Freddy hatte nur einen Nachteil: Er hatte kein Auto." "Ich hatte das Talent und er das Auto", konterte sein Duett-Partner schmunzelnd. Ganz loslassen wollte das Duo das Thema "Schlager-Spaß"-Moderation allerdings nicht – Andy Borg schickte die beiden kurzerhand auf die Bühne. "Wollt ihr zu Fuß auf die Bühne gehen, oder soll ich euch prügeln?", lachte er. Anschließend wandte er sich an seine Studiozuschauer: "Lasst einen Applaus hören, dann gehen sie vielleicht auf die Bühne!"

Fantasy mit Freddy (M.) und Martin Hein (r.) zu Gast bei Andy Borg im "Schlager-Spaß". © Screenshot SWR

Nach ihrem Auftritt begleitete Borg die beiden von der Bühne. Mit gespielter Empörung forderte er von seiner Produktion: "Macht bitte das Mikrofon von den beiden aus. Die sind jetzt nicht mehr dran." Freddy spielte den Ball direkt zurück und griff erneut das Thema Moderation auf: "Dürfen wir denn nochmal wiederkommen oder sollen wir das nächste Mal doch moderieren?" Eine feste Zusage gab es nicht – schlussendlich versprach Andy Borg dem Duo aber ein gemeinsames Hit-Medley in seinem Weinstübchen.

Die nächste Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" lässt nicht lange auf sich warten: Am Freitag, 20. November 2026, zeigt der SWR um 20.15 Uhr eine Sonderausgabe zugunsten der Kinderhilfsaktion "Herzenssache".