"Dirty Dancing"-Premiere im Deutschen Theater: Promi-Gäste lassen die Hüften wackeln

Am Donnerstagabend hat im Deutschen Theater die Premiere zum Musical "Dirty Dancing" stattgefunden. Auch einige Münchner Promis hatten dabei die Zeit ihres Lebens.

Michaela May und ihre Tochter machten sich einen schönen Abend.

Jeder will mal die Wassermelone halten: (v.l.) Nina Meise, Jörg Steffin und Sandra Abt.

Kristina Frank macht vor dem roten Vorhang eine gute Figur in Schwarz.

Luise Kinseher kam zur Premiere in Gold.

Es glitzerte und funkelte am Donnerstagabend im Deutschen Theater, als sich die Promis zur Premiere des Musicals "Dirty Dancing" die Ehre gaben. Die Achtzigerjahre waren wieder da und mit ihnen Paillettenhosen, babyrosa, Dauerwelle, und natürlich: die berühmteste Melone der Filmgeschichte.

Wo das Tanzbein geschwungen wird, fehlen sie natürlich nicht: Alice und Ellen Kessler, hier mit Nina Meise (M.). © BrauerPhotos / A.Schulze (digital-BrauerPhotos)

Ob "Ich hab' doch nur eine Wassermelone getragen" oder "Mein Baby gehört zu mir": Die Zitate aus "Dirty Dancing" kann heute eine ganze Generation von Filmbegeisterten auswendig mitsprechen.

Dirty Dancing: Ein Film, den eine Generation mitsprechen kann

Neben der Kabarettistin Luise Kinseher schauten auch viele andere tanzbegeisterte Promis vorbei. Die Kessler-Zwillinge, die eine klassische Tanzausbildung an der Operntanzschule absolviert und 1959 mit "Heute abend woll’n wir tanzen gehen" am Grand Prix d'Eurovision teilgenommen hatten, ließen sich die Premiere des Musicals nicht entgehen. Sie trafen auf Nina Meise, die Hälfte des Instagram-Duos "Meisetwins". Und Schauspielerin Michaela May kam mit ihrer Tochter.

Posing mit der Bühnenmelone: Kristina Frank © BrauerPhotos / A.Schulze (digital-BrauerPhotos)

Auch Münchens Kommunalreferentin Kristina Frank ist ein Dirty-Dancing-Fan: Im schwarzen Outfit schritt sie über den roten Teppich, der vor ein grellpinkes Filmbanner gebreitet war.

Eins ließ sie sich an diesem Abend trotz des schlichten Outfits nicht nehmen: einmal die Bühnenmelone zu halten.

Denn die grüne Wassermelone im XXL-Format gehört eben zu "Dirty Dancing" wie... nun ja: wie Baby zu Johnny, mindestens.