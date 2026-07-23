"Dirty Dancing": Das wurde aus den Stars des Kult-Films

Kaum zu glauben: Als "Dirty Dancing" 1987 in die Kinos kam, glaubte niemand an den Erfolg des Tanzfilms. Doch der Film wurde Kult und seine Darsteller zu Stars. Wir zeigen, was aus Baby, Johnny und Co. wurde.

Jennifer Warnes landete in den 80er-Jahren ihre zwei größten Hits: "(I've Had) The Time Of My Life" und "Up Where We Belong", den sie mit Joe Cocker interpretierte.

David Rubin 17 Jennifer Warnes landete in den 80er-Jahren ihre zwei größten Hits: "(I've Had) The Time Of My Life" und "Up Where We Belong", den sie mit Joe Cocker interpretierte.

Bill Medley feierte bereits in den 60ern als eine Hälfte der Righteous Brothers ("Unchained Melody") Riesenerfolge feierte. Der 85-Jährige steht bis heute auf der Bühne, Anfang 2025 erschien mit "Straight From the Heart" ein neues Album des Sängers.

Michael Loccisano/Getty Images 17 Bill Medley feierte bereits in den 60ern als eine Hälfte der Righteous Brothers ("Unchained Melody") Riesenerfolge feierte. Der 85-Jährige steht bis heute auf der Bühne, Anfang 2025 erschien mit "Straight From the Heart" ein neues Album des Sängers.

Der "Dirty Dancing"-Soundtrack wurde weltweit 32 Millionen Mal verkauft. Der Interpret des Titelsongs, Bill Medley, hatte nicht mit dem Erfolg von "(I've Had) The Time of My Life" gerechnet.

Sony Music 17 Der "Dirty Dancing"-Soundtrack wurde weltweit 32 Millionen Mal verkauft. Der Interpret des Titelsongs, Bill Medley, hatte nicht mit dem Erfolg von "(I've Had) The Time of My Life" gerechnet.

Nachdem Jane Brucker an der Seite von Jennifer Grey in "Bluthunde am Broadway" (1989) mitgespielt hatte, übernahm sie nur noch selten Rollen.

Antony Platt / FOX 17 Nachdem Jane Brucker an der Seite von Jennifer Grey in "Bluthunde am Broadway" (1989) mitgespielt hatte, übernahm sie nur noch selten Rollen.

Sie hat eine der unvergesslichsten, weil peinlichsten Szenen des Films: Lisa Houseman, Babys ältere Schwester, singt und tanzt bei den Proben für eine Talentshow zum Song "Hula Hana" - ohne einen Ton zu treffen.

Concorde FIlmverleih 17 Sie hat eine der unvergesslichsten, weil peinlichsten Szenen des Films: Lisa Houseman, Babys ältere Schwester, singt und tanzt bei den Proben für eine Talentshow zum Song "Hula Hana" - ohne einen Ton zu treffen.

Auch Jerry Orbach (Bild, mit Ehefrau Elaine) war bereits ein gestandener Broadway-Star, bevor er bei "Dirty Dancing" mitspielte. Von 1992 bis zu seinem Tod spielte er in der Serie "Law & Order".

Evan Agostini/Getty Images 17 Auch Jerry Orbach (Bild, mit Ehefrau Elaine) war bereits ein gestandener Broadway-Star, bevor er bei "Dirty Dancing" mitspielte. Von 1992 bis zu seinem Tod spielte er in der Serie "Law & Order".

Bevor sie in "Dirty Dancing" ihren Durchbruch auf der großen Leinwand schaffte, hatte Kelly Bishop bereits am Broadway für Furore gesorgt. Mit einer tragenden Rolle in der Kultserie "Gilmore Girls" landete sie einen weiteren Erfolg.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images 17 Bevor sie in "Dirty Dancing" ihren Durchbruch auf der großen Leinwand schaffte, hatte Kelly Bishop bereits am Broadway für Furore gesorgt. Mit einer tragenden Rolle in der Kultserie "Gilmore Girls" landete sie einen weiteren Erfolg.

Sie machen gemeinsam Urlaub im Ferienresort "Kellerman's" in den Catskill Mountains (von links): Dr. Jake Houseman (Jerry Orbach), seine Tochter Frances (Jennifer Grey, Mitte) und Marjorie Houseman (Kelly Bishop).

Concorde Home Entertainment 17 Sie machen gemeinsam Urlaub im Ferienresort "Kellerman's" in den Catskill Mountains (von links): Dr. Jake Houseman (Jerry Orbach), seine Tochter Frances (Jennifer Grey, Mitte) und Marjorie Houseman (Kelly Bishop).

Nach "Dirty Dancing" trat Cynthia Rhodes vorwiegend in Musicals auf, 1991 hatte sie ihre letzte Filmrolle im Abenteuerfilm "The Crystal Eye". 1989 heiratete sie den Sänger Richard Marx.

Vince Bucci / Getty Images 17 Nach "Dirty Dancing" trat Cynthia Rhodes vorwiegend in Musicals auf, 1991 hatte sie ihre letzte Filmrolle im Abenteuerfilm "The Crystal Eye". 1989 heiratete sie den Sänger Richard Marx.

Cynthia Rhodes (Bild, mit Patrick Swayze) hatte bereits in den Tanzfilmen "Flashdance" (1983) und "Staying Alive" (1983) ihr Können gezeigt. In "Dirty Dancing" spielte sie Penny Johnson, eine Tänzerin des Resorts, die unerwartet schwanger wird und für die "Baby" einspringt.

Concorde Home Entertainment 17 Cynthia Rhodes (Bild, mit Patrick Swayze) hatte bereits in den Tanzfilmen "Flashdance" (1983) und "Staying Alive" (1983) ihr Können gezeigt. In "Dirty Dancing" spielte sie Penny Johnson, eine Tänzerin des Resorts, die unerwartet schwanger wird und für die "Baby" einspringt.

Anfang 2008 erhielt Patrick Swayze die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Am 14. September 2009 starb er an den Folgen der Krankheit. Er wurde 57 Jahre alt.

Kevin Winter/Getty Images 17 Anfang 2008 erhielt Patrick Swayze die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Am 14. September 2009 starb er an den Folgen der Krankheit. Er wurde 57 Jahre alt.

Mit dem romantischen Geisterdrama "Ghost - Nachricht von Sam" (1990) feierte Swayze (Bild, mit Demi Moore) einen weiteren Erfolg, im Surfer-Krimi "Gefährliche Brandung" (1991) begeisterte er als Gegenspieler von Keanu Reeves.

Paramount 17 Mit dem romantischen Geisterdrama "Ghost - Nachricht von Sam" (1990) feierte Swayze (Bild, mit Demi Moore) einen weiteren Erfolg, im Surfer-Krimi "Gefährliche Brandung" (1991) begeisterte er als Gegenspieler von Keanu Reeves.

Zuletzt feierte Jennifer Grey ein kleines Comeback: Im Oscar-prämierten Drama "A Real Pain" (2025) spielte sie an der Seite von Jesse Eisenberg und Kieran Culkin eine Nebenrolle.

Matt Winkelmeyer/Getty Images 17 Zuletzt feierte Jennifer Grey ein kleines Comeback: Im Oscar-prämierten Drama "A Real Pain" (2025) spielte sie an der Seite von Jesse Eisenberg und Kieran Culkin eine Nebenrolle.

Vom Ruhm des Films konnte sie nicht profitieren, weil sie sich bald darauf die Nase operieren ließ und danach keiner mehr die Schauspielerin erkannte.

Concorde Home Entertainment 17 Vom Ruhm des Films konnte sie nicht profitieren, weil sie sich bald darauf die Nase operieren ließ und danach keiner mehr die Schauspielerin erkannte.

Als Tochter von "Cabaret"-Star Joel Grey war ihr die Karriere wohl in die Wiege gelegt: Vor "Dirty Dancing" hatte Jennifer Grey in Filmen wie "Cotton Club" und "Die Sieger" mitgespielt.

Concorde Home Entertainment 17 Als Tochter von "Cabaret"-Star Joel Grey war ihr die Karriere wohl in die Wiege gelegt: Vor "Dirty Dancing" hatte Jennifer Grey in Filmen wie "Cotton Club" und "Die Sieger" mitgespielt.

Im August 1987 kam "Dirty Dancing" in die US-Kinos, bis heute schauen sich Millionen Fans den Tanzfilm gerne an. Wir zeigen, was aus den Darstellerinnen und Darstellern wurde, allen voran Jennifer Grey und Patrick Swayze.

Concorde Home Entertainment 17 Im August 1987 kam "Dirty Dancing" in die US-Kinos, bis heute schauen sich Millionen Fans den Tanzfilm gerne an. Wir zeigen, was aus den Darstellerinnen und Darstellern wurde, allen voran Jennifer Grey und Patrick Swayze.

Im August 1987 kam "Dirty Dancing" (Donnerstag, 23. Juli, 20.15 Uhr auf VOX) in die US-Kinos, bis heute schauen sich Millionen Fans immer wieder an, wie "Baby" Houseman (Jennifer Grey) sich im Feriencamp in die starken Arme von Tanzlehrer Johnny (Patrick Swayze) begibt und tanzen lernt. Der Film machte nicht nur die beiden Protagonisten zu Stars. Wir zeigen, was aus den "Dirty Dancing"-Darstellern wurde.

Jennifer Grey als Frances "Baby" Houseman

Als Tochter von "Cabaret"-Star Joel Grey war ihr die Karriere wohl in die Wiege gelegt: Vor ihrer "Dirty Dancing"-Rolle als Frances "Baby" Houseman, die sich in einem Feriencamp in den coolen Johnny verliebt, hatte Jennifer Grey bereits in Filmen wie "Cotton Club" und "Die Sieger" mitgespielt. Und auch als große Schwester der Hauptfigur in der Kultkomödie "Ferris macht blau" (1986) hatte sie für einiges Aufsehen gesorgt.

Vom "Dirty Dancing"-Ruhm konnte die US-Schauspielerin indes nicht profitieren, weil sie sich bald darauf die Nase operieren ließ und danach keiner mehr sie erkannte: "Ich ging als Berühmtheit in den OP-Saal und kam anonym wieder heraus", sagte Grey anlässlich eines Interviews zum 25-Jahre-Jubiläum von "Dirty Dancing".

Auch wenn sie nur noch selten auf der großen Leinwand auftauchte, etwa in "Bounce - Eine Chance für die Liebe" (2000), und eher in (Serien-)Rollen zu sehen war we in "Irgendwie L.A.", "Red Oaks" oder "Grey's Anatomy" - einen großen Erfolg konnte Grey dennoch feiern: 2010 gewann sie mit ihrem Tanzpartner Derek Hough die US-Tanzshow "Dancing with the Stars".

Zuletzt feierte Jennifer Grey ein kleines Comeback: Im Oscar-prämierten Drama "A Real Pain" (2025) spielte sie an der Seite von Jesse Eisenberg und Kieran Culkin die Nebenrolle einer frischgeschiedenen Frau, die als Teilnehmerin einer Reisegruppe in Polen auf den Spuren des Holocaust unterwegs ist.

Patrick Swayze als Johnny

Johnny! Mit seiner Rolle als Tanzlehrer wurde Patrick Swayze zum Mädchenschwarm Nummer eins in Hollywood. Welches Teenie-Girl hätte Frances (Jennifer Grey) damals nicht gerne zur Seite geschubst, um an ihrer Stelle mit dem schönen Johnny zu tanzen? Dass Swayze damals schon 34 Jahre alt war, störte niemanden.

Mit dem romantischen Geisterdrama "Ghost - Nachricht von Sam" (1990) feierte Swayze einen weiteren Erfolg. Im Surfer-Krimi "Gefährliche Brandung" (1991) von Kathryn Bigelow begeisterte er als Gegenspieler von Keanu Reeves. Für seine Rolle als Draq-Queen in "To Wong Foo, thanks for Everything, Julie Newmar" (1995) erhielt er eine Golden-Globe-Nominierung.

Kurz nachdem er die Hauptrolle in der Krimiserie "The Beast" übernommen hatte, erhielt er im Januar 2008 die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Am 14. September 2009 starb Swayze an den Folgen der Krankheit. Er wurde nur 57 Jahre alt.

Cynthia Rhodes (Penny Johnson)

Sie kam als erfahrene und gelernte Tänzerin zum Cast: Cynthia Rhodes hatte bereits in den Tanzfilmen "Flashdance" (1983) und "Staying Alive" (1983) ihr Können gezeigt. In "Dirty Dancing" spielte sie Penny Johnson, eine Tänzerin des Resorts, die unerwartet schwanger wird und für die "Baby" nach einer verpfuschten Abtreibung einspringt.

Nach "Dirty Dancing" trat Cynthia Rhodes vorwiegend in Musicals auf, 1991 hatte sie ihre letzte Filmrolle im Abenteuerfilm "The Crystal Eye". 1989 heiratete Rhodes den Sänger Richard Marx ("Right Here Waiting"), mit dem sie drei gemeinsame Söhne hat. 2014 trennte sich das Paar.

Jane Brucker (Lisa Houseman)

Sie hat eine der unvergesslichsten, weil peinlichsten Szenen des Films: Lisa Houseman, Babys ältere Schwester, singt und tanzt bei den Proben für eine Talentshow zum Song "Hula Hana" - allerdings ohne einen Ton zu treffen.

Ihre Rolle als Babys ältere Schwester Lisa blieb die bemerkenswerteste in der Schauspielkarriere von Jane Brucker. Nachdem sie an der Seite von Jennifer Grey in "Bluthunde am Broadway" (1989) mitgespielt hatte, übernahm sie nur noch selten Rollen. 2022 war Brucker Gastjurorin in der FOX-Tanzshow "The Real Dirty Dancing", in der Prominente trainierten, um in die Fußstapfen von Baby und Johnny zu treten.

Jerry Orbach und Kelly Bishop als Jake und Marjorie Houseman

Sie machen gemeinsam Urlaub im Ferienresort "Kellerman's" in den Catskill Mountains: Dr. Jake Houseman (Jerry Orbach), seine Frau Marjorie Houseman (Kelly Bishop) und ihre beiden Töchter Frances (Jennifer Grey) und Lisa (Jane Brucker).

Jerry Orbach war bereits ein gestandener Broadway-Star, bevor er bei "Dirty Dancing" mitspielte. Nach dem Tanzfilm übernahm er seine wohl bekannteste Rolle: Von 1992 bis zu seinem Tod spielte er in der Serie "Law & Order" den Polizisten Lennie Briscoe. 2004 erlag Jerry Orbach seinem Kampf gegen den Prostatakrebs. Er wurde 69 Jahre alt.

Bevor sie in "Dirty Dancing" ihren Durchbruch auf der großen Leinwand schaffte, hatte Kelly Bishop bereits am Broadway für Furore gesorgt. Nach Filmrollen in "Miami Rhapsody" (1995) und "Private Parts" (1997) übernahm sie ihre bis heute vielleicht bekannteste Rolle: In "Gilmore Girls" spielte sie Emily Gilmore, die Mutter respektive Großmutter der beiden Hauptfiguren.

Bill Medley und Jennifer Warnes

Was wäre der Kultfilm "Dirty Dancing" ohne seinen nicht weniger erfolgreichen Soundtrack? Die Platte, die Evergreens und neue Lieder mischte. wurde weltweit mehr als 32 Millionen Mal verkauft. Zu den neu eingespielten Songs gehört neben dem von Patrick Swayze gesungenen Hit "She's Like the Wind" der Welthit "(I've Had) The Time of My Life" von Bill Medley und Jennifer Warnes.

Mit dem Erfolg von "(I've Had) The Time of My Life" hatte Medley nicht gerechnet. Er dachte, "Dirty Dancing" sei ein billiges Erwachsenenfilmchen. Heute ist er stolz auf den Song. 2014 benannte Medley, der bereits in den 60er-Jahren als eine Hälfte der Righteous Brothers ("Unchained Melody") Riesenerfolge feierte, seine Biografie nach dem Welt-Hit, der sogar einen Oscar gewann. Der 85-Jährige steht bis heute auf der Bühne, Anfang 2025 erschien mit "Straight from the Heart" ein neues Album des Sängers.

Jennifer Warnes gelang ebenfalls eine erfolgreiche Karriere. Mit gerade mal 20 Jahren nahm sie ihr Debütalbum auf, "I Can Remember Everything". In den 80er-Jahren landete die US-Sängerin ihre zwei größten Hits: Mit Joe Cocker sang sie das Duett "Up Where We Belong" und mit Bill Medley "(I've Had) The Time Of My Life". Anfang des Jahrtausends wurde es still um Warnes, 2018 feierte sie mit dem Album "Another Time, Another Place" ihr Comeback.