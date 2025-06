Dinner vor Traumhochzeit: Lauren Sánchez im eleganten Pre-Wedding-Look

Vor ihrem Hochzeits-Spektakel in Venedig haben Jeff Bezos und Lauren Sánchez bereits ein erstes glamouröses Dinner in der Lagunenstadt zelebriert. Die angehende Braut setzte dabei auf einen glamourösen Pailletten-Look.

© STEFANO RELLANDINI/AFP via Getty Images

Lauren Sánchez in Venedig.

Die Lagunenstadt Venedig wird in diesen Tagen zur Kulisse für das wohl spektakulärste Hochzeits-Event des Jahres. Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und seine Verlobte Lauren Sánchez (55) haben am Mittwoch, dem 25. Juni, mit einem stilvollen Dinner den Auftakt zu ihren mehrtägigen Hochzeitsfeierlichkeiten absolviert. Die 55-Jährige strahlte beim Verlassen des noblen Aman Hotels den Fotografen entgegen und zeigte sich in einem eleganten Outfit.

Wie das US-Magazin berichtet, trug Sánchez ein Alexander-McQueen-Kleid in Schwarz, das mit Reihen von silber schimmernden Pailletten zum Hingucker wurde. Zur One-Shoulder-Robe kombinierte die angehende Braut eine schwarze Clutch. Ihre langen Haare ließ sie offen und in glamourösen Wellen gelegt über die Schultern fallen. Bezos, der seiner Verlobten ins Wassertaxi half, wählte einen Anzug in Schwarz und ein legeres weißes Shirt. Dazu trug er eine Sonnenbrille und winkte sichtlich gut gelaunt den Fotografen zu.

Promigäste bereits eingetroffen

Amazon-Gründer Jeff Bezos und Lauren Sánchez werden sich in den nächsten Tagen das Jawort geben. Das Paar hüllt sich weiterhin in Schweigen über die genauen Details der Zeremonie. Die Gästeliste liest sich wie das Who's who der amerikanischen Prominenz. Bereits eingetroffen sind Ivanka Trump und ihr Ehemann Jared Kushner, Modedesignerin Diane von Fürstenberg sowie Kris Jenners Partner Corey Gamble. Wie Quellen gegenüber "People" bestätigten, sollen auch Hollywoodstar Leonardo DiCaprio und seine Freundin, das italienische Model Vittoria Ceretti, zu den geladenen Gästen gehören.

Die Ankunft der Promis sorgte bereits für Aufsehen in der normalerweise vom Tourismus geprägten Lagunenstadt. Paparazzi und Schaulustige haben sich vor dem Hotel versammelt, um einen Blick auf die illustren Gäste zu erhaschen.