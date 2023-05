Dinner mit Angela Merkel: Barack Obama zu Besuch in Berlin

Barack Obama ist diese Woche zu Besuch in Berlin. Am Dienstagabend wurde der ehemalige US-Präsident bereits beim Dinner mit Ex-Kanzlerin Angela Merkel gesichtet. Am heutigen Mittwochabend folgt ein öffentlicher Aufritt in der Mercedes-Benz Arena.

Barack Obama (61) ist diese Woche in Berlin zu Besuch. Nach der Landung am Dienstag (2. Mai) am Hauptstadtflughafen BER ging es für den früheren US-Präsidenten zunächst ins Berliner Hotel Adlon, wo er übernachtet. Am Nachmittag , die er mit seiner Obama Foundation fördert.

Abends wartete dann ein Dinner mit einer alten Freundin: Bewacht von deutschen und amerikanischen Sicherheitskräften speiste Obama mit Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (68) und deren Ehemann Joachim Sauer (74) in einem italienischen Lokal im Stadtteil Schöneberg, wie die Zeitung weiter berichtet. Um 22:30 Uhr soll das Trio das Restaurant gut gelaunt verlassen haben. Obama bleibt noch bis Donnerstag in Berlin.

Obama tritt mit Klaas Heufer-Umlauf auf

Am Mittwochabend (3. Mai) hat Barack Obama einen großen öffentlichen Auftritt in der Mercedes-Benz Arena. Moderator Klaas Heufer-Umlauf (39) wird durch den Abend mit dem Titel "An Evening with President Barack Obama" führen. Nach Angaben der Veranstalter will Obama eine "Botschaft des positiven und nachhaltigen Wandels" setzen.

Barack Obama ist schon seit einigen Tagen in Europa und absolvierte ähnliche Termine in Zürich und in Amsterdam. Auch in Zürich moderierte Heufer-Umlauf und sprach mit dem Ex-Präsidenten über Familie und Politik. Zuvor war Obama privat in Barcelona, wo er sich mit Regisseur Steven Spielberg (76) und Sänger Bruce Springsteen (73) zum Abendessen traf und gemeinsam mit Ehefrau Michelle (59) ein Konzert Springsteens besuchte.