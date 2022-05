Dimensional Color: Färbetechniken für dünnes Haar

Frauen mit dünnem Haar wünschen sich häufig vor allem eines: mehr Volumen. Mit Haarfärbetechniken aus dem Bereich Dimensional Color sorgen Hairstylisten für mehr Fülle auf dem Kopf. So funktioniert der Volumen-Kick!

Viele Frauen mit dünnem Haar wünschen sich von ihrem Hairstylisten des Vertrauens mehr Fülle im Haar. Damit der Volumen-Kick nach dem nächsten Friseurbesuch garantiert ist, sollte man dieses Zauberwort kennen: Dimensional Color.

Warum Dimensional Color für dünnes Haar?

Wer mit dünnem Haar gesegnet ist und sich optisch mehr Fülle wünscht, sollte von einem Full-Color-Look Abschied nehmen. Statt einer einzigen Farbe, mit der das komplette Haar gefärbt wird, ist es besser mit Kontrasten zu spielen. Beim Hair-Contouring spielt man mit einer Kombination aus hellen und dunklen Nuancen, um gezielt für einen Look mit mehr Volumen zu sorgen. Mit der richtigen Strähnchen-Variation erscheint feines Haar um einiges voller.

Hierbei gilt es zu beachten, dass die Farbtöne sich maximal zwei bis drei Abstufungen von der aktuellen oder natürlichen Haarfarbe unterscheiden. Größere Unterschiede können schnell für einen unnatürlichen Look sorgen. Wichtig zu wissen ist außerdem, dass dunklere Farbtöne dem Haar mehr Tiefe verleihen und hellere Töne als Highlights für eine lebendige Struktur in der Frisur sorgen. Durch das Spiel mit den unterschiedlichen Nuancen entsteht optisch Bewegung.

Dimensional Color individuell anpassen

Das Schöne daran ist, dass man das Spiel mit den Farben auf die jeweilige Persönlichkeit abstimmen kann. Besonders bekannte und beliebte Färbetechniken aus dem Bereich Dimensional Color sind zum Beispiel Balayage, Ombre oder Shadow Roots wie bei Schauspielerin Margot Robbie (31).

Wer sich langsam an eine optische Änderung auf dem Kopf herantasten möchte, für den ist die Dimensional-Color-Technik Babylights genau das Richtige. Hairstylisten arbeiten dafür mit kaum sichtbaren Strähnchen, die fast unauffällig im Haar platziert werden. Trotzdem sorgen diese Highlights für eine natürliche Aufhellung des Looks und mehr Volumen. Noch natürlicher wird der Look dadurch, dass die Highlights wenige Zentimeter abseits des Haaransatzes gesetzt werden. Die feinen Strähnchen werden in Nuancen gefärbt, die ein bis zwei Töne heller sind als die natürliche Haarfarbe. Die natürlich wirkende Schattierung, die dadurch entsteht, sorgt für mehr Fülle im Haar.