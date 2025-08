Dieter Reiter: Hier macht der Münchner Oberbürgermeister heuer Urlaub

Urlaub, Eitelkeit und Co: Hier zeigt sich Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (67) ganz privat – und steht seinen 40.000 Followern auf Instagram Rede und Antwort.

Eröffnungen, Stadtratssitzungen, Empfänge – im Kalender des Münchner Oberbürgermeisters jagt ein Termin den anderen. Bleibt da überhaupt Zeit für Urlaub? Und: Wer macht den OB eigentlich schick für all diese Termine? Das wollen die Münchner von ihrem OB Dieter Reiter (67) wissen – und stellen ihm vor Kurzem ihre Fragen auf Instagram.

Dieter Reiter: "Hab genauso Urlaub, wie Sie, wie Ihr, auch!"

Und der OB steht tatsächlich Rede und Antwort. Was viele Influencer täglich vormachen, macht Reiter mit einem kurzen Video-Clip am Dienstag nach. Der Oberbürgermeister verrät auf seinem Instagram-Profil etwa: "Ich hab' genauso Urlaub, wie Sie, wie Ihr, auch! Jetzt zum Beispiel dann ein paar Wochen."

Schon wieder Griechenland: Hier verbringt der OB seinen Urlaub

Und wo geht's hin? Auch dazu gibt der OB bereitwillig Auskunft. Er macht Urlaub, "unter anderem in Griechenland und ein bisschen in Bayern." Griechenland hat es ihm offenbar angetan. Immerhin versorgt Reiter seine knapp 40.000 Follower schon im vergangenen Jahr mit einem Urlaubsschnappschuss von der griechischen Insel Kreta.

Diesen Urlaub braucht er auch, gibt Reiter zu: "Weil man ab und zu ein bisschen abschalten muss". Und: "Damit man auch wieder neue Ideen hat."

OB verrät: "Bin zugegebenermaßen ein bisschen eitel"

Ein anderer User will wissen: Haben Sie eigentlich eine Stylistin? Bei dieser Frage muss der 67-Jährige sichtlich schmunzeln und antwortet: "Ich bin mein eigener Stylist und bin zugegebenermaßen ein bisschen eitel. Deswegen schaue ich auch immer drauf, wie ich ausschau."

Und das funktioniere ganz gut, zeigt sich der OB bescheiden. Vor allem, wenn man bedenke, "dass andere staatliche Ebenen dafür zigtausende oder Hunderttausende Euros ausgeben".

Rückblick: So sah Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter vor zehn Jahren aus - hier am ersten Wiesn-Wochenende im Jahr 2015. © IMAGO/Dreamstime

"Highlights" im OB-Beruf: Darauf freut sich Reiter besonders

In der dritten und letzten Frage, die Reiter in seiner Instagram-Fragerunde beantwortet, fragt ein Follower nach den "Highlights" im Job eines Oberbürgermeisters. Darauf gibt's in München natürlich nur eine richtige Antwort: "Das steht jetzt dann in ein paar Wochen wieder auf dem Programm", sagt der 67-Jährige. "Das O'zapfen auf dem Oktoberfest ist sicherlich eines der Highlights im Kalender."